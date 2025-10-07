Claudia Sheinbaum envía ternas a comisionados para el regulador telecom y antimonopolio

La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado de la República los nombres de las diez personas que ocuparán cargos en los nuevos entes reguladores y antimonopolio de México.

Se trata de Ledénika Mackensie Méndez González, María de las Mercedes Olivares Tresgallo, Adán Salazar Garibay, Tania Villa Trápala y Norma Solano Rodríguez, que fueron propuestos por la presidenta para convertirse en comisionados de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), autoridad que en los siguientes días sustituirá al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como órgano regulador de ese sector en México.

La presidenta Sheinbaum también propuso a Andrea Marván Saltiel, Ana María Reséndiz Mora, Oscar Alejandro Gómez Romero, Ricardo Salgado Perrilliat y Haydeé Soledad Aragón Martínez, para ocupar un cargo de comisionado en la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA).

Todos los candidatos serían cercanos a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), ya que, por ejemplo, Norma Solano Rodríguez fue el brazo derecho del secretario José Antonio Peña Merino y Tania Villa fue la primera en dejar su puesto en el IFT para aceptar un cargo en la ATDT, a petición de Peña Merino.

A pesar de ello, fuentes de la industria consideran que Norma Solano, María de las Mercedes Olivares y Ledénika Mackensie cuentan con buenas credenciales para integrarse a la primera generación de la CRT. Por el lado de la CNA, la industria saludó las propuestas de la presidenta Sheinbaum con los nombramientos de Andrea Marván y Ricardo Salgado Perillat.

Ahora está en decisión del Senado de la República discutir y aprobar el nombramiento de los nuevos comisionados, que sustituirán como reguladores a Javier Juárez, Sostenes Díaz, Arturo Robles y Ramiro Camacho en el IFT.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) será la autoridad que hará el trabajo duro en las telecomunicaciones y radiodifusión mexicanas, en materia, por ejemplo, como asignación de concesiones y regulación del espectro radioeléctrico.

La nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LMTR) establece que la CRT y la CNA se conforma en su directorio por un pleno de cinco comisionados, todos a propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, como jefa del Poder Ejecutivo, y su ratificación debe pasar primero por el Senado de la República, donde los aliados políticos de Sheinbaum cuentan con el 68% de los votos para aprobar o negar las candidaturas.

Los perfiles de Claudia Sheinbaum para la CRT

Ledénika Mackensie Méndez González es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM, también es maestra en Administración Pública por el IPN. Se ha desempeñado como subdirectora de operación de la red de comunicaciones de la ATDT. Ledénika Mackensie Méndez González duraría 3 años en el cargo, hasta el 2028.

María de las Mercedes Olivares Tresgallo es egresada de la Universidad del Valle de México y es defensora de audiencias del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro. María de las Mercedes Olivares Tresgallo duraría 4 años en el cargo, hasta el 2029.

Adán Salazar Garibay cursó ingeniería en comunicaciones y electrónica, así como una maestría en ingeniería eléctrica en la Universidad de Guanajuato. Adán Salazar Garibay duraría cinco años en el cargo, hasta el 2030.

Tania Villa es ingeniera telemática por el ITAM, con maestría cursada en el Royal Institute of Technology y fue directora general de Planeación del Espectro en el IFT. Tania Villa estaría 6 años en el cargo, hasta el 2031.

Norma Solano es licenciada en derecho por la UNAM y todavía es la coordinadora nacional de Transformación Digital en la ATDT. Ocuparía 7 años su cargo, hasta el 2032.

Los perfiles de Claudia Sheinbaum para la CNA

Andrea Marván Saltiel duraría 3 años en su cargo, hasta el 2028. Es egresada de la Universidad Iberoamericana y estudió maestría en derecho en la University of Chicago Love School.

Ana María Reséndiz Mora estaría cuatro años en el puesto, hasta el 2029. Es licenciada en economía por la UNAM y con maestría en economía por el Colegio de México.

Oscar Alejandro Gómez Romero ocuparía 5 años su cargo, hasta el 2030. Es licenciado en economía por la UNAM y también con maestría en economía en el Colegio de México.

Ricardo Salgado Perrilliat duraría 6 años su puesto, hasta el 2031. Es licenciado por la Universidad Lasalle y cuenta con estudios de derecho corporativo en la Universidad Panamericana.

Haydeé Soledad Aragón Martínez duraría 7 años en el puesto, hasta el 2032. Es licenciada en sociología por la UAM y cursó una especialidad de sociología en el Colegio de México.