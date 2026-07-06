Amenazas, el delito que más asedia a las periodistas

De las 181 carpetas de investigación en trámite hasta mayo pasado por la comisión de delitos contra la libertad de expresión, casi un cuarto (44, equivalentes a 24.3%) involucra mujeres periodistas como víctimas directas.

El documento “Indicadores de delitos contra la libertad de expresión, con perspectiva de género. A mayor de 2026”, elaborado por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) de la Fiscalía General de la República (FGR), revela que del total de 203 víctimas contempladas en los expedientes en curso, 154 son hombres, 48 mujeres, y se incluye un medio de comunicación.

Del total de 48 víctimas mujeres, en 28 (63.6%) expedientes se investiga el delito de amenazas a 31 mujeres.

“Dentro de estos expedientes (44), el delito con mayor incidencia contra las mujeres que ejercen la libertad de expresión, es el de amenazas con 63.6%, homicidio con 6.8% (cuatro mujeres) y abuso de autoridad con el 6.8% (tres mujeres)”, consigna el documento.

Los delitos de “tortura’’, “revelación de secretos”, “privación ilegal de la libertad”, y “robo”, investigados en cada uno de los dos expedientes de cada caso, contemplan dos (4.5%) mujeres en cada uno.

Cada expediente en curso —dos en total— en que se indagan los delitos de “tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” y “daño a personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, involucra a una mujer (2.3%, en cada uno de los dos casos).

Las cifras oficiales indican que los estados donde se cometen más delitos en contra de mujeres periodistas son la Ciudad de México, Quintana Roo y Veracruz, de acuerdo con las 16, cinco y cuatro indagatorias correspondientes, respectivamente, que contemplan a 16 y cinco personas del sexo femenino en cada una de las dos últimas entidades federativas del país referidas.

“Cabe señalar que los delitos exclusivamente en contra de las mujeres que ejercer la libertad de expresión, solo se presentan en 16 estados, dentro de los expedientes en trámite de la Feadle”, cita el informe.

Además de las tres entidades federativas ya citadas, se investigan delitos contra mujeres periodistas en Aguascalientes, Michoacán, Chiapas, San Luis Potosí, Nuevo León, Estado de México, Jalisco, Coahuila, Durango, Tamaulipas, Tlaxcala, Sonora y Puebla.

En Sonora, un solo expediente en investigación involucra a cuatro mujeres periodistas, mientras que las tres carpetas correspondientes a Aguascalientes contemplan tres casos de mujeres víctimas directas en total, una en cada una.

“Es importante señalar que de los 424 expedientes que involucran a mujeres, solo 44 investigaciones se encuentran en trámite y de éstas en 6 casos son hombres y mujeres, quedando solamente 38 expedientes en trámite donde las víctimas directas son exclusivamente mujeres; estos representan el 21.0% del total de expedientes en trámite, que es de 181 casos a mayo de 2026”, precisa el documento.

Del 5 de julio de 2010 a mayo pasado suman 1,899 los expedientes iniciados por la Feadle desde su creación.