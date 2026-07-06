Policías municipales, involucrados en asesinato de periodista Roxana Guzmán

Tras un mes de su secuestro, autoridades de Veracruz confirmaron el asesinato de de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, sustraída de forma violenta de su domicilio ubicado en Nanchital, Veracruz, el pasado 2 de junio.

La Fiscalía de Veracruz confirmó el viernes pasado el hallazgo de los restos de la también directora del portal Pulso Informativo del Sureste; información local indicó que los restos de la comunicadora fueron localizados en un rancho de Moloacán a 24 kilómetros del municipio de Nanchital.

“Se estableció que los dictámenes periciales concluyeron el proceso de identificación y confirmaron de manera científica que los restos localizados durante las diligencias corresponden a la periodista”, informó la dependencia en un comunicado.

Asimismo, autoridades locales dieron a conocer que en diferentes operativos fueron detenidos ocho presuntos implicados en el secuestro y homicidio de la periodista, entre ellos, José Del Carmen “N”, alias, Delta 7, presunto captor de Roxana Guzmán.

También fue detenida Karen “N” y cuatro policías municipales adscritos al Ayuntamiento de Ixhuatlán del Sureste, entre ellos, un comandante.

Luego de confirmarse el asesinato de la periodista, el equipo de Pulso Informativo del Sureste escribió un mensaje para su directora: “En el ámbito profesional, se consagró como una periodista destacada, cuya pluma y voz siempre estuvieron al servicio de la verdad. Su carrera fue el reflejo de una dedicación absoluta y una fuerza inquebrantable, superando cualquier adversidad con la frente en alto”.

Con el asesinato de Roxana Guzmán, suman 34 periodistas asesinados en Veracruz y se mantiene como la entidad más letal para la prensa en México.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el asesinato.

Por su parte, Artículo 19, lamentó también el asesinato y recordó que desde el mismo 2 de junio solicitó que las autoridades aplicaran el Protocolo Homologado para la Investigación.

Sostuvo que la participación de servidores públicos en el caso vuelve indispensable esclarecer no sólo la autoría material del crimen, sino también las posibles redes de complicidad entre grupos delictivos y autoridades locales.