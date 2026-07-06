Sancionan a 35 funcionarios; 13 dependencias y 3 empresas

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) informó de la aplicación de sanciones a 35 servidores públicos de 13 dependencias y tres empresas que incluyen inhabilitaciones de hasta 15 años y multas por 70.4 millones de pesos.

En suma, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) impuso inhabilitaciones, destituciones y sanciones económicas por la comisión de 16 faltas graves y la SABJ por 14 infracciones no graves.

René G., Manuel L. y Carlos V., de la Unidad de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana (AliBien) fueron inhabilitados por diez años, mientras que la “empresa B’’ fue inhabilitada por seis años, cuya sanción económica solidaria sumó 6.9 millones de pesos por pagar, en 2019, 13,217 cajas de fruta deshidratada sin evidencia de su entrega.

Las sanciones económicas solidarias a personas servidoras públicas y particulares ascendieron a 28.5 millones de pesos en total por pagar 50,000 latas de sardina sin evidencia de entrega, en 2019.

A Concepción E. y Juan S. se aplicó inhabilitación por 10 años y sanción económica solidaria por 18.3 millones de pesos porque en 2020 utilizaron contratos de distribución de leche para transportar libros de texto gratuito y tarimas.

Derivado de las acciones de investigación realizadas por la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos (Pemex), Wenceslao C. se hizo acreedor a dos inhabilitaciones por 10 años, mientras que Erika S. fue inhabilitada por 10 años y destituida; a ambos se aplica una sanción económica solidaria por 12.1 millones de pesos.

Arturo V. fue inhabilitado por 10 años y José M destituido; la sanción económica a los dos ascendió a 1.6 millones de pesos.

Los cuatro funcionarios de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica de la empresa del Estado fueron sancionados por omitir formalizar el contrato para la operación y resguardo de aeronaves de Pemex y validar pagos de servicios no recibidos durante 2017 y 2018.

Filiberto G., de la Unidad Médica de Alta Especialidad en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente en Jalisco, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), fue inhabilitado por 15 años porque en 2017 no dio información a un paciente sobre los riesgos relacionados con un procedimiento quirúrgico.

Por firmar y aprobar, en 2018, estimaciones de obra sin tener la autorización legal para hacerlo provocando pagos de obra no ejecutada de la Clínica Hospital de Puerto Vallarta, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a una empresa por un total de 4 millones de pesos incluyendo intereses, a Rene P., de las Oficinas de Conservación y Mantenimiento de San Fernando en la Ciudad de México, se aplicó una suspensión de 30 días.