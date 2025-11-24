Sector primario superó en el III Trim. desempeño vs. 2024

En el tercer trimestre de 2025, el sector primario en México registró una tasa de crecimiento interanual de 2.9%. Con cifras desestacionalizadas, alcanzó un crecimiento trimestral de 3.5%, reportó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

La dependencia explicó que, en conjunto, los calendarios y modalidades de cosecha en el sector incrementaron la intensidad operativa, en un contexto de recuperación tras la sequía que afectó al sector el año previo. “Los resultados del tercer trimestre confirman que el campo mexicano crece y se fortalece, aportando a la soberanía alimentaria del país”, destacó la dependencia”.

Datos de la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (DGSIAP) refieren que el comportamiento del sector primario contrasta con lo ocurrido en otras áreas de la economía nacional, pues mientras que las actividades primarias experimentaron una tasa de crecimiento interanual de 2.9%, las terciarias reportaron con una tasa interanual de 1.0% y las secundarias una contracción del 2.7 por ciento.

Con cifras desestacionalizadas, mientras que el sector primario alcanzó un crecimiento trimestral de 3.5%, las actividades terciarias avanzaron a una tasa trimestral de 0.2% y, el sector secundario se contrajo a una tasa de 1.5 por ciento.

Según la dependencia, la agricultura concentró 62% del valor de las actividades primarias; la cría y explotación de animales, 34 por ciento. El resto de la composición del PIB primario se distribuyó entre aprovechamiento forestal, 2.6%; pesca, caza y captura, 0.8% y servicios relacionados con las actividades agropecuarias y forestales, 0.6 por ciento.

En contraste, desde una perspectiva real, el tercer trimestre de 2025 registró una mayor actividad que el mismo periodo de 2024 en el sector agropecuario. En la serie desestacionalizada, el Índice de Volumen Físico (IVF) agropecuario aumentó 10.8% respecto del trimestre inmediato anterior y 2.6% en comparación al mismo trimestre del año previo.

Según la dependencia, ese avance interanual se explica, principalmente, por el dinamismo de los productos agroindustriales y granos, en particular agave, 3.36 puntos; caña de azúcar, 2.06; maíz grano, 1.58; sorgo en grano, 0.56; garbanzo en grano, 0.46; y cebada grano, 0.31. También por un conjunto de cultivos hortofrutícolas como chile verde, 2.09 puntos; manzana, 0.47; sandía, 0.43; y tuna; 0.41. Además, por forrajes como avena forrajera en verde, 0.40 puntos y maíz forrajero en verde, 0.43.

Por otra parte, en el ámbito pecuario también se observaron aumentos frente al tercer trimestre de 2024: carne en canal de ave, 1.89 puntos; porcino, 1.66 y bovino 0.99. Además de huevo de gallina, 0.63 y leche de bovino, 0.31, configurando un desempeño cárnico-lácteo respaldado por una mayor disponibilidad de insumos forrajeros. Considerando que la participación del sector primario en la producción total es del 3.2%, el crecimiento de este sector compensa ligeramente la contracción del sector secundario. Esto, debido a que el sector secundario registra una participación del 31.8% y una caída en términos anuales del 2.7 por ciento.