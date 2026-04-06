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Trump amenaza con la cárcel al periodista que dio a conocer el rescate del piloto en Irán
El presidente estadounidense Donald Trump amenazó este lunes con la cárcel a un medio de comunicación no especificado si no revela la identidad de la persona que filtró información sobre un piloto militar estadounidense desaparecido en Irán.
El presidente estadounidense Donald Trump amenazó este lunes con la cárcel a un medio de comunicación no especificado si no revela la identidad de la persona que filtró información sobre un piloto militar estadounidense desaparecido en Irán.
"Vamos a ir a la empresa que lo publicó y vamos a decir: 'Seguridad nacional. Entréguenlo o vayan a la cárcel'", dijo Trump en una conferencia de prensa.
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