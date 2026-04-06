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El Economista
Geopolítica

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Trump amenaza con la cárcel al periodista que dio a conocer el rescate del piloto en Irán

El presidente estadounidense Donald Trump amenazó este lunes con la cárcel a un medio de comunicación no especificado si no revela la identidad de la persona que filtró información sobre un piloto militar estadounidense desaparecido en Irán.

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Donald Trump, presidente de Estados Unidos.Reuters

AFP

El presidente estadounidense Donald Trump amenazó este lunes con la cárcel a un medio de comunicación no especificado si no revela la identidad de la persona que filtró información sobre un piloto militar estadounidense desaparecido en Irán.

"Vamos a ir a la empresa que lo publicó y vamos a decir: 'Seguridad nacional. Entréguenlo o vayan a la cárcel'", dijo Trump en una conferencia de prensa.

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