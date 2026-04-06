‘La Hormiga’ rescató a Chivas y la casa se mantiene invicta

Chivas continúa en el liderato del torneo esperando que sea este Clausura 2026 el punto final de nueve años sin título.

Quedan cuatro jornadas para dar paso a la liguilla y Guadalajara compite directamente por la cima ante Cruz Azul y Toluca. Mientras tanto, América continúa sin poder impulsarse y sus 18 puntos lo alejan incluso de la liguilla. Empató el partido 1-1 con el sotanero Santos Laguna y además, el mediocampista Érick Sánchez sufrió una lesión en la rodilla izquierda, saliendo de cambio a los 12 minutos. El ‘Chiquito’ ha tenido minutos con Selección en los juegos contra Portugal y Bélgica.

Mientras tanto, en Guadalajara se sacaron la lotería con el canterano Armando González, que se encuentra en la cima de la tabla de goleo con 12 anotaciones, seguido de Joao Pedro del Atlético de San Luis con 11 goles.

La ‘Hormiga’ a sus 22 años se ha ganado la confianza de los entrenadores Gabriel Milito y Javier Aguirre. Fue el héroe en el partido contra los Pumas, en el último juego de la jornada 13. Fue el autor de los dos goles que empató el marcador 2-2, concretando una hazaña que apagó el dominio que los felinos mantuvieron durante 70 minutos del partido.

En el estadio Akron, los Pumas abrieron el marcador. Uriel Antuna al 21' (su primer gol con el equipo) y el otro, en propia puerta de José Castillo al 41'.

Al minuto 70 apareció ‘La Hormiga’ para proteger el invicto de la casa, primero con un gol producido con un remate de cabeza y más tarde, cobró un penalti tras una falta cometida a Roberto Alvarado. El canterano selló el empate al 90'+12’.

En la Jornada 14, Chivas visitará a Tigres y Pumas recibe a Mazatlán FC.

“El partido se puso cuesta arriba, [pero] este equipo tiene valentía, confianza argumentos a partir de la calidad y mentalidad de los jugadores para enfrentar este tipo de situación y revertirla; estoy conforme con el rendimiento del equipo", dijo Gabriel Milito

Por su parte, Efraín Juárez, entrenador de Pumas indicó que pese a haber perdido la ventaja de dos goles, se va satisfecho por el punto del empate.

"Estoy feliz por ver a mi equipo que juega como quiero que juegue, porque los jugadores se matan dentro de la cancha, siguen el plan del partido y porque tácticamente todo nos salió contra el mejor equipo y en su casa. "[Estoy] dolido y frustrado por la forma en la que se desarrolla el partido y porque, al final, te vas con punto en lugar de tres", mencionó.

André Jardine: "frustrados y molestos"

En el estadio Corona, América no pudo aprovecharse de Santos, el sotanero con 9 puntos y el que ha acumulado ocho derrotas en 13 partidos. Además, las Águilas jugaron con un hombre de más por cerca de 20 minutos.

Con el empate (1-1) sumaron 18 puntos y se colocaron en el sexto sitio de la tabla general. Por América marcó Alexis Gutiérrez (79’) y por Santos, Cristian Dajome (82’).

“Sin duda un sabor de frustración por el esfuerzo que hicimos para estar al frente y la sensación de que no podríamos dejar escapar la victoria de la forma que fue, con un hombre más y vuelve a pasar de sufrir un gol al final, no sustentar la victoria. Un vestidor molesto”, dijo el entrenador Andre Jardine.

América una prueba más difícil en la Jornada 14, cuando reciba a Cruz Azul en el Clásico Joven, en lo que será su regreso al Estadio Banorte, el sábado 11 de abril.

"Tal vez la única cosa rescatable de todo es mirar la tabla y ver que subimos dos, que los otros equipos también están sufriendo, ves Toluca perdiendo, Cruz Azul perdiendo, es el torneo muy parejo en este momento, muy equilibrado".

TABLA GENERAL- (J13)

Top 10: