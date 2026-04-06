Tesla cae en Wall Street tras decepcionantes entregas del primer trimestre

Las acciones de Tesla cayeron más de 2.5% el lunes profundizando las pérdidas, luego de que las cifras de entregas del primer trimestre, por debajo de lo esperado, hicieron caer las acciones del fabricante de vehículos eléctricos más de 5% el viernes.

El precio de los papeles de la empresa liderada por el multimillonario Elon Musk cayeron hasta los 351.75 dólares cada uno, un retroceso de 2.45% respecto al cierre del viernes.

El fabricante de vehículos eléctricos entregó 358,023 vehículos en el primer trimestre, por debajo de las estimaciones de analistas de 372,160 unidades. El déficit aumentó las preocupaciones sobre el desempeño de la compañía a corto plazo.

Este bajo rendimiento se atribuyó a la disminución de los incentivos en Estados Unidos y al aumento de la competencia global.

Máxima precaución

Ryan Brinkman, analista del banco de inversión JPMorgan, mantuvo su recomendación de venta y un precio objetivo de 145 dólares sobre la acción para finales de este año.

El analista señaló que las entregas del primer trimestre estuvieron 7% por debajo de su pronóstico de 385,000 vehículos.

"Continuamos viendo un gran potencial a la baja de -60% hasta nuestro precio objetivo de 145 dólares para diciembre de 2026 y aconsejamos a los inversionistas abordar las acciones de Tesla con un alto grado de precaución", comentó Brinkman.

Las acciones de Tesla has caído casi 22% en lo que va de 2026, y se mantienen más de 2% por debajo del precio objetivo promedio del mercado, cercano a los 360 dólares.