Corte suprema de EU allana camino para revocar condena de Steve Bannon, exasesor de Trump

La Corte Suprema de Estados Unidos despejó este lunes el camino para que Steve Bannon, exasesor de Donald Trump, vea revocada su condena por desacato.

Bannon, artífice de la primera campaña electoral de Trump y figura destacada de la extrema derecha, estuvo preso cuatro meses en 2024 por desobedecer una citación para declarar ante una comisión del Congreso que investigaba el ataque de enero de 2021 contra el Capitolio en Washington.

Pero recurrió a la Corte Suprema para que anulara la condena, pedido al que se sumó el gobierno de Trump en febrero.

El fiscal general interino Todd Blanche ha descrito esta medida como una corrección de rumbo frente a lo que considera un "uso indebido del sistema de justicia por parte de la administración anterior".

En una breve decisión emitida el lunes, sin firmar, la Corte Suprema aceptó esta solicitud, dejó sin efecto el fallo de apelación que mantenía la condena de Bannon y remitió el caso al juez de primera instancia.

Bannon fue destituido como estratega jefe en la Casa Blanca en agosto de 2017.

Fue una de las principales voces detrás de las acusaciones sin pruebas de que hubo fraude en las elecciones de 2020, que ganó el candidato demócrata Joe Biden.

En un caso separado, Bannon se declaró culpable el año pasado de estafar a donantes que aportaron dinero a un proyecto privado para construir un muro en la frontera entre Estados Unidos y México, una de las principales promesas de campaña de Trump.

Bannon también enfrentó cargos federales por el plan del muro fronterizo, pero recibió un indulto al final del primer mandato del republicano en la Casa Blanca.