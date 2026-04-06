Trump asegura que Irán podría ser "derrotado" el martes; Hegseth anuncia duros ataques

El presidente de ⁠Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes a la prensa que Irán podría ser derrotado en una sola noche, "y esa noche podría ser mañana por la noche", al ⁠tiempo que advirtió a Teherán ⁠de que debe llegar a un acuerdo antes de ese plazo si no quiere afrontar las consecuencias.

"Todo el país puede ser eliminado en una sola noche, y esa noche podría ser mañana por la noche", dijo Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Por su parte el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo que durante la jornada habrá el mayor volumen de ataques desde el primer día de la operación contra Irán y advirtió de que el martes serían aún más.

Trump, acompañado por altos asesores de seguridad nacional, describió en detalle la operación para rescatar a un piloto estadounidense derribado durante el fin de semana en territorio iraní.

El piloto -que no fue identificado- se escondió en las montañas y siguió escalando para aumentar las posibilidades de ser rescatado, dijo. "Fue como buscar una aguja en un pajar", señaló Trump, agregando que cientos de efectivos participaron en la misión de búsqueda y rescate para evitar que los iraníes lo encontraran primero.

El director de la CIA, John Ratcliffe, que acompañó a Trump en el acto, dijo que la agencia llevó a cabo una "campaña de engaño" para convencer a los iraníes de ⁠que el piloto se encontraba en otro lugar.

Asimismo, ⁠indicó que el sábado por la ⁠mañana la CIA recibió la confirmación de que "uno de los mejores y más valientes de Estados Unidos ⁠estaba vivo y oculto en una grieta de la montaña, aún invisible para el enemigo, pero no para la CIA". El piloto, derribado el viernes, fue rescatado el domingo por la mañana.

"En una impresionante demostración de habilidad y precisión, letalidad y fuerza, el ejército estadounidense descendió sobre la zona, la zona real, se enfrentó al enemigo, rescató al oficial varado, destruyó todas las amenazas y salió del territorio iraní sin sufrir bajas ⁠de ningún tipo", dijo Trump.

Hegseth dijo que el piloto perdido utilizó un transpondedor de emergencia para indicar dónde se encontraba y que su primer mensaje fue: "Dios es bueno".