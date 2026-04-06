Acciones de Chedraui con bajo rendimiento en la BMV en 2026

Las acciones de la minorista mexicana, Grupo Comercial Chedraui, presentan un bajo rendimiento en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) durante 2026, lastradas por un entorno macroeconómico adverso en México que ha afectado al sector de consumo y las políticas migratorias en Estados Unidos.

Los títulos de la emisora, que opera unas 840 sucursales en México y Estados Unidos, caen 3.74% y se venden a 103.08 pesos por unidad, con lo que apuntaría su peor caída desde 14 de octubre de 2025, cuando retrocedió 4.28 por ciento.

En lo que va del presente año, los papeles de la compañía apuntan un descenso de 16.31 por ciento.

La minorista, que tiene negocios como Tienda Chedraui, Super Chedraui, Súper Che, Supercito y Tiendas Arteli, perdió 4,998 millones de pesos en valor de capitalización para sumar 113,239 millones.

La inflación anual en México se aceleró al 4.63% en marzo de 2026, superando las expectativas y el rango objetivo del banco central. Este incremento en los precios, particularmente en alimentos procesados y servicios, erosiona el poder adquisitivo de los clientes de las tiendas de autoservicio.

“El consumo doméstico en México se ha visto afectado por una caída interanual en las remesas cuando se convierten a pesos mexicanos. Las remesas en pesos se contrajeron debido a la apreciación del "super peso", lo que reduce el flujo de efectivo disponible para las familias que dependen de estos recursos para sus compras básicas”, afirmaron analistas de Barclays.

Añadieron que el panorama para Chedraui se ve influenciado por factores macroeconómicos en México, como la inflación anual y las elevadas tasas de interés, factores que han limitado el gasto de los consumidores en general.

No obstante, consideraron que Chedraui se mantiene como una de las opciones con mayor potencial de recuperación según el precio objetivo fijado por los analistas.

La compañía anticipó una reducción en el consumo de su división Chedraui USA (que incluye marcas como Smart & Final y El Super). Esto se atribuye principalmente a las políticas migratorias de la administración de Donald Trump, las cuales han generado incertidumbre y una caída en el consumo del sector hispano en dicho país.