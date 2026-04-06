Envejecimiento del mercado laboral presenta un reto crucial para las empresas

Datos del informe Tendencias Laborales 2026 de ManpowerGroup destacan que el 57% de las organizaciones reconoce alteraciones en sus planes estratégicos debido al incremento en la edad promedio de sus colaboradores. Esta cifra refleja una dinámica donde la salida de personal con experiencia técnica coincide con una limitada capacidad institucional para transferir saberes antes de la jubilación efectiva.

Las proyecciones demográficas indican que, hacia 2030, una cuarta parte de la población ocupada en economías desarrolladas superará los 55 años; este cambio en la pirámide poblacional reduce el volumen de especialistas disponibles y presiona la rotación en mandos medios y directivos. La transición se ve influenciada por factores como la rigidez en los esquemas de presencialidad y la erosión en los niveles de confianza hacia las estructuras de mando, elementos que incentivan la movilidad de profesionales hacia sectores con mayor flexibilidad.

Tania Arita, directiva de Talent Solutions de Manpower, señala que la pérdida de personal especializado responde a una falta de sincronía entre las estructuras tradicionales de las empresas y las necesidades actuales de los trabajadores. “La sostenibilidad de las organizaciones depende de su capacidad para ajustar sus esquemas operativos a las demandas de las nuevas generaciones, que presentan lógicas de permanencia distintas a las de sus antecesores”.

Ante este escenario, la integración de herramientas tecnológicas surge como una alternativa para gestionar la continuidad operativa; el reporte sugiere el uso de sistemas de inteligencia artificial para documentar y procesar el conocimiento de quienes finalizan su ciclo laboral.

La creación de bases de datos estructuradas busca mitigar el impacto de las jubilaciones masivas y facilitar la gestión de equipos donde conviven empleados con sistemas automatizados.

La preservación de procesos internos se perfila como un factor crítico para el entrenamiento de modelos de datos, al capturar la lógica operativa de los trabajadores senior, las empresas intentan construir puentes que conecten la experiencia acumulada con las nuevas formas de ejecución técnica, reduciendo la vulnerabilidad institucional frente al retiro inminente de su base de talento histórica.