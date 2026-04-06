Felipe Macías continúa con rescate de espacios para las familias queretanas

Con la rehabilitación de juegos mecánicos y otras atracciones del Parque Bicentenario, en el Municipio de Querétaro, el presidente municipal, Felipe Fernando Macías Olvera, continúa con la recuperación de espacios para el disfrute de las familias queretanas y de los visitantes.

Este parque, ubicado en la delegación de Santa Rosa Jáuregui, fue rehabilitado y volvió a abrir estas atracciones incluida la montaña rusa, a fin de que los visitantes puedan aprovecharlos al máximo durante este periodo vacacional.

El alcalde informó que la montaña rusa quedó rehabilitada y certificada en materia de seguridad, al igual que el tobogán del parque acuático, el cual, tras nueve años fuera de operación, volvió a funcionar durante esta administración; además, el alcalde recordó que hoy se impulsa como nunca antes el desarrollo de Santa Rosa Jáuregui y del municipio de Querétaro.

“Así ya quedó la nueva montaña rusa, porque la hemos rehabilitado por completo, certificado en materia de seguridad. Como nunca antes trabajando por Santa Rosa Jáuregui, por el municipio, estamos haciendo lo que no se hacía antes, estamos llegando a donde antes nadie llegaba”, expresó el alcalde.

Agregó que los juegos y principales atractivos que ahora están disponibles son el río rápido, tren panorámico, casona del terror; pontón, montaña rusa; barco pirata, tirolesa y el parque acuático, este último disponible durante esta temporada para la diversión y recreación de las y los queretanos.

Además, el boleto de entrada general al Parque Bicentenario incluye diferentes atracciones, con las cuales se busca la sana convivencia y crear un entorno familiar para niños y adultos.