Anuncia Martí Batres nuevo Centro de Salud con Servicios Ampliados del ISSSTE en Texcoco

El director general del ISSSTE reconoció al Ayuntamiento de Texcoco por la donación de predio de dos hectáreas, que fortalecerá el acceso a la salud de la población derechohabiente de esa región

El nuevo CESSA tendrá una inversión de más de 216 millones de pesos, y ofrecerá consulta externa, hospitalización, cirugía general, traumatología y ortopedia, geriatría, ginecobstetricia y estomatología, entre otros

Ciudad de México, a 6 de abril de 2026.- El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, informó que el organismo recibió por parte del Ayuntamiento de Texcoco, Estado de México, un predio donde se construirá un Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA), con una inversión de poco más de 216 millones 770 mil pesos, en beneficio de 75 mil 279 derechohabientes del municipio y zonas aledañas.

“El @ISSSTE_mx recibió hoy el predio que nos donó el Ayuntamiento de Texcoco, Estado de México. Mi gratitud para su Presidente Municipal @NazarioGtzMX. Con el trabajo de nuestro equipo de obras, encabezado por la Subdirectora @ross_zabal, se levantará un Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA)”, compartió Martí Batres el pasado 1 de abril en redes sociales.

En cumplimiento con el plan de salud de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el nuevo CESSA en Texcoco, cuya superficie es de 2 hectáreas (ha), ofrecerá consulta externa, imagenología, laboratorio, hospitalización, urgencias, cirugía, y equipamiento médico de última generación.

Además, contará con cinco consultorios de consulta externa, de los cuales tres serán para especialidades: medicina interna, geriatría, ginecobstetricia, cirugía general, traumatología y ortopedia. Otro de los consultorios será para estomatología y el último para medicina preventiva, epidemiología clínica y comunitaria (Telemedicina).

Asimismo, estará equipado con un ultrasonógrafo, unidad radiológica digital portátil, colposcopio, equipo de estomatología, mesa quirúrgica y un mastógrafo.

En lo referente a los servicios de diagnóstico, incluirá sala de ultrasonido y de mastografía; laboratorio de análisis clínico, dos de trabajo gris (zona de tránsito y restricción intermedia) y dos de toma de muestra, así como área de inmunohematología y un mortuorio.

Respecto a la atención de urgencias, el nuevo CESSA contará con consultorio, área de valoración Triage, seis lugares de observación de adultos, sala de curaciones y yeso, de choque o reanimación, quirúrgica y dos camas de recuperación. El espacio de hospitalización tendrá 10 camas para adultos, una Central de Equipos y Esterilización (CEyE); farmacia, cocina, comedor, así como un almacén general.

En el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, el ISSSTE refrenda su compromiso de continuar con el fortalecimiento de la red hospitalaria para garantizar el acceso a la salud de la población derechohabiente.