Santander elimina por completo las comisiones en transferencias internacionales desde su app: una apuesta por una banca sin fronteras

En un contexto global donde cada peso cuenta y donde millones de mexicanos mantienen vínculos financieros fuera del país, Santander México da un paso que redefine la experiencia de enviar dinero al extranjero: las transferencias internacionales ahora son 100% gratis desde su app móvil.

Con esta medida — que posiciona al banco como uno de los primeros en México en eliminar totalmente las comisiones para personas físicas —, la institución busca democratizar el acceso a servicios globales, rompiendo dos barreras históricas: costo y complejidad. Transferencias sin fronteras, en múltiples divisas.

La nueva funcionalidad permite enviar dinero al extranjero en:

Euro, libra, yen, corona sueca, franco suizo a sus respectivos países de uso y dólar americano al resto del mundo directamente desde una cuenta Santander.

Branded ContentGetty Images

Todo el proceso es digital y disponible 24/7, lo que permite operar sin importar la zona horaria o el país destino.

Antes, mandar dinero fuera del país implicaba filas, papeleo y comisiones que podían variar según intermediarios.

Para enviar dinero solo se requiere:

Ser persona física con una Super Cuenta Santander nivel 4.

Tener la app y SuperToken habilitados.

habilitados. Contar con el código Swift o ABA, número de cuenta/IBAN/ Wire Number y los datos del beneficiario como el nombre completo y la dirección completa.

Con Santander, es gratis, sin fronteras y tan rápido como un clic



Para más información vista la sección Santander Transferencias Internaciones

Más información: santander.com.mx/personas/santander-digital/transferencias-internacionales