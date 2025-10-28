Remzy fusiona regulación y tecnología para crear una nueva forma de invertir

Bajo el lema “Finanzas inteligentes, respaldadas por experiencia”, Remzy inicia operaciones en México con una propuesta que integra seguridad, tecnología e innovación orientada a resultados tangibles.

“En Remzy creemos que la tranquilidad financiera empieza con la confianza. Nuestros productos están diseñados para ofrecer claridad y seguridad en cada paso”, señaló Michel Domínguez Morales, cofunder de Remzy.

La nueva marca global presenta soluciones financieras orientadas a impulsar el crecimiento de personas y empresas, bajo un modelo simple, confiable y respaldado por una operación regulada tanto en México como en Estados Unidos.

De esta manera, Remzy fusiona las fortalezas de ambos sistemas financieros, el resultado es una plataforma global que facilita ahorrar, invertir y transferir dinero con transparencia total.

Tres formas de hacer crecer tu dinero con confianza

Remzy Capital USA se presenta como una opción para quienes buscan hacer crecer su capital en dólares de manera sencilla y segura. Con sede en Miami, la plataforma permite invertir desde 100 USD, ofreciendo rendimientos de hasta 12% anual con pagos trimestrales.

Por su parte, Remzy Ahorro está diseñado para quienes buscan estabilidad y rendimientos seguros. El esquema permite invertir a plazo fijo en pesos mexicanos y recibir el capital con intereses al vencimiento.

Además, ofrece rendimientos de hasta 14.95% anual, sin comisiones, y cuenta con el respaldo regulatorio de AhorraMás, entidad afiliada a una federación supervisada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Mientras que Remzy Transferencias está pensada para personas y empresas que realizan operaciones internacionales, la plataforma permite transferencias en minutos, con tipo de cambio preferencial y costos significativamente menores que los de la banca tradicional.

Todas las operaciones se realizan de forma 100% digital y auditable, a través de bancos de primer nivel, y pueden ser elegibles para cobertura FDIC, conforme a los límites federales vigentes.

“Nuestro propósito es devolver la confianza a las finanzas. Queremos que cada cliente sienta que su dinero está protegido y creciendo bajo un marco regulado y transparente”, añadió Michel Domínguez.

Remzy actúa bajo un esquema de cumplimiento integral que involucra a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la CONDUSEF y el Buró de Entidades Financieras. Su modelo combina seguridad institucional, tecnología de última generación y acompañamiento humano, ofreciendo una experiencia de usuario cercana pero profesional.

Con operaciones en México y Estados Unidos, la meta de Remzy es que ya sea un ahorrador individual, un inversionista en dólares o una empresa que opera internacionalmente, encuentre en Remzy claridad, control y calma en cada operación.

Para más información, visita www.remzy.com