Rancho Mágico: el parque temático más grande de la CDMX

Capibaras, lémures, aves rapaces, leones y tigres son algunas de las especies con las que se puede interactuar en Rancho Mágico. El centro recreativo —ubicado en la alcaldía Tlalpan— se ha convertido en la sensación del público, no solo por la posibilidad de observar a sus habitantes, sino también de convivir con ellos. Este año, por ejemplo, dieron la bienvenida a nuevos integrantes: dos hipopótamos y crías de capibara, manteniendo así su crecimiento.

Con una extensión de más de seis hectáreas de terreno, Rancho Mágico continúa con la implementación de iniciativas de crecimiento sostenible para consolidarse como referente de turismo familiar en México. Al combinar naturaleza, aventura y educación en un solo lugar, el parque busca posicionarse en un mercado altamente competitivo.

Bajo un enfoque creativo y orientado a resultados, Edgar Pérez Rodríguez, jefe de marketing de la marca, ha ejecutado estrategias clave para que Rancho Mágico no solo sea un destino de entretenimiento, sino que también brinde a los visitantes una experiencia didáctica y consciente al aire libre en la CDMX.

En entrevista con El Economista, destacó que los principales compromisos del parque son el cuidado y la preservación de especies, así como la conciencia ambiental, lo que ha permitido conectar con miles de personas de todas las edades a través de la sensibilización.

“Contamos con cinco diferentes zonas temáticas en las que cada miembro de la familia puede estar en contacto con sus animales favoritos mientras interactúan y aprenden sobre ellos”, detalló.

¿Qué diferencia a Rancho Mágico de otros parques y zoológicos?

Además de las experiencias interactivas con la fauna, cuentan con una amplia oferta de atracciones, tales como: tirolesa para chicos y grandes, circuito de cables, bolódromo terrestre, rodillo acuático, gotcha, tiro con arco y juegos mecánicos para los más pequeños.

“Rancho Mágico es una opción ideal para salidas familiares de fines de semana permaneciendo en la ciudad, ofrecemos actividades que combinan diversión y adrenalina. Asimismo, realizamos talleres interactivos de manualidades, de morfología y culinarios, en donde los visitantes pueden elaborar pizza, mazapán, alegrías y queso”, concluyó Pérez Rodríguez.

Ubicado en Camino Real al Oyameyo #50, San Miguel Topilejo, Tlalpan, el parque abre sus puertas en sábado, domingo y días festivos de 10 a 18 horas, y durante la temporada vacacional agrega a su horario de servicio, miércoles y jueves. Para conocer más acerca de los eventos especiales y las actividades temáticas —días de asueto, Halloween y Navidad—, consulta sus redes sociales: Facebook, TikTok e Instagram.

Puedes comprar tus boletos acudiendo directamente en la taquilla, o bien, adquirir tus accesos con descuentos exclusivos en https://ranchomagico.com.mx/boletos/.