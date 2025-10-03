Ramal ferroviario al AIFA inicia pruebas en enero

El consejero del Consejo de Administración de Ferrocarriles Suburbanos, Maximiliano Zurita, consideró que el ramal Lechería-Jaltocan-Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) comenzará su periodo de pruebas con trenes en vacío, previo a su entrada en operación comercial, en enero con una duración estimada de un mes y medio, aunque existe la voluntad de acelerar los procesos privilegiando la seguridad.

“La idea es que los trabajos de construcción se encuentren prácticamente terminados en diciembre y podemos pensar que puedan iniciar las pruebas”, comentó.

Ferrocarriles Suburbanos es una filial de CAF, que tiene la concesión para operar el tren suburbano Buenavista-Cuautitlán, y que estaba a cargo de la construcción más relevante del ramal al nuevo aeropuerto, lo cual oficialmente se les retiró en febrero pasado para que ingenieros militares se hicieran cargo de la obra (el gobierno federal decidió que se financiara con recursos totalmente públicos).