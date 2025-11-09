Profeco lanza operativo de vigilancia por El Buen Fin 2025

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), alista un operativo nacional para garantizar los derechos de los consumidores durante la edición número XV de El Buen Fin, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, días donde supervisará que los comercios participantes respeten las ofertas y promociones que ofrezcan.

Para ello dispondrán de 1,196 servidores de la Procuraduría, 154 de oficinas centrales y 1,350 de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (ODECOs) distribuidas en todo el territorio nacional.

También instalarán 169 módulos de atención en puntos estratégicos y de mayor afluencia en el país; incluso tendrán una presencia activa en los 337 centros comerciales por medio de brigadas itinerantes.

¡Analiza tus compras!

Asimismo, la Profeco invita a reflexionar sobre tus compras y sugiere destinar un presupuesto, así como hacer una lista de las necesidades que tienes y comprar únicamente lo que te resulte indispensable; de esta forma evitarás tener gastos que afecten la economía familiar.

Puedes hacer una comparación entre los proveedores y precios utilizando su Quién es Quién en los Precios (da CLIC AQUÍ para ingresar), una herramienta donde están los precios de más de 3,000 productos.

Algo más que puedes hacer es consultar el Monitoreo de Tiendas Virtuales que te ayudará a saber si los sitios de los proveedores de comercio digital cumplen con las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Protección al Consumidor; para ingresar, da CLIC AQUÍ.

Antes de pagar...

No dejes de revisar las ofertas y promociones al momento de comprar; ya sea que hagas una compra en línea o en tienda física, es importante que las bonificaciones en pagos o meses sin intereses con efectivo o tarjetas bancarias estén visibles y se entiendan.

Tampoco dejes de consultar los términos y condiciones de las garantías de los productos, bienes o servicios, así como las políticas de cambio o devolución, situaciones en las que debes de contar con los comprobantes de pago, por lo que la Profeco recomienda guardarlos.

Presenta tu queja

Si tienes problemas con algún proveedor que no cumpla con lo que estipula, la Profeco indica que puedes presentar tu queja en el Teléfono del Consumidor (Telcon) al número 55 5568 8722 para la Ciudad de México, mientras que para el área metropolitana es el número 800 962 8000 (lada sin costo para el interior de la República).

También puedes usar ConciliaExprés y Concilianet, las cuales brindan soluciones inmediatas, o mandar un correo electrónico a: asesoria@profeco.gob.mx o publicidadenganosa@profeco.gob.mx en caso de detectar publicidad engañosa.