Producción de hidrocarburos líquidos de Pemex cayó 0.6% en octubre

La producción de hidrocarburos líquidos de Petróleos Mexicanos (Pemex) en octubre ascendió a 1.641 millones de barriles diarios, con una caída mensual de 0.6% o 10,000 barriles por día menos que los reportados en septiembre.

Aunque en un año, esta extracción muestra un descenso de 4.4%, con lo que la estatal petrolera produjo 76,000 barriles por día menos que en octubre del 2024.

Cabe recordar que el Plan Estratégico 2025-2035 de la empresa y las proyecciones de la administración de Claudia Sheinbaum han comprometido elevar la extracción de hidrocarburos para cerrar el 2030 con un volumen promedio diario de 1.8 millones de barriles.

En lo que respecta únicamente a petróleo crudo, la producción de Pemex fue de 1.361 millones de barriles, con una reducción mensual de 0.7% o 10,000 barriles, que fue el volumen que impactó negativamente al indicador total de líquidos.

En términos anuales, el volumen de extracción únicamente de crudo se redujo en 6%, con un reporte menor en 87,000 barriles por día.

La producción promedio de crudo para el mes de octubre es la tercera más baja que ha tenido Pemex desde que cuenta con reportes, hace 35 años.