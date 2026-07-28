ISSSTEZAC prepara retiro voluntario con bolsa de 200 millones de pesos

Zacatecas prepara un programa de retiro voluntario para trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (ISSSTEZAC), con una bolsa inicial de 200 millones de pesos, ante las presiones financieras que enfrenta el sistema estatal de pensiones, informó el gobierno estatal.

La estrategia se complementará con el acceso a la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para quienes cumplan con los requisitos. Actualmente, más de 800 personas con derecho a pensión se encuentran en espera de reconocimiento.

El gobernador David Monreal Ávila explicó que el ISSSTEZAC registraba un déficit actuarial de 51,953 millones de pesos en el 2021; tras la reforma aprobada en el 2024, el monto se redujo a 1,896 millones de pesos al cierre de ese año y la proyección de descapitalización pasó del 2022 al 2034. Sin embargo, el mandatario apuntó que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró inconstitucional la reducción del aguinaldo de pensionados revirtió ese escenario.

Como parte de las medidas de ajuste, el instituto redujo su plantilla laboral 40%, al pasar de 808 trabajadores el 15 de octubre del 2021 a 486 al 30 de junio del 2026, una disminución de 322 plazas que generó una economía anual de 90.8 millones de pesos. Además, en cinco años no se han realizado nuevas contrataciones y se han cerrado 17 centros de costos, entre ellos farmacias, tiendas y boliche.

A la fecha, el ISSSTEZAC cuenta con 17,733 trabajadores derechohabientes y 6,769 pensionados. Sus ingresos mensuales por cuotas y aportaciones ascienden a 137.8 millones de pesos, frente a un gasto de 130.5 millones de pesos para el pago de pensiones.