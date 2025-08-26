Petroleras privadas analizan contratos mixtos de Pemex: Amexhi

Las empresas petroleras privadas que operan en México llevan a cabo la evaluación de la oferta de campos que ha presentado Petróleos Mexicanos (Pemex) para buscar socios en los nuevos contratos mixtos de desarrollo, dijo Alberto de la Fuente, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi).

En entrevista después de la presentación del cuarto volumen del libro "La energía de un pueblo" de recopilación del trabajo que se realiza en las comunidades donde trabajan, De la Fuente explicó que en el caso de los contratos mixtos "es empresa por empresa" como se evalúan las oportunidades y que incluso firmas que dejaron el país por la falta de un marco normativo que les permitiera ser rentables el sexenio pasado podrían volver si hallan un caso de negocio que se ajuste a sus necesidades.

"Tendremos noticias muy pronto, por parte de Pemex y de las empresas lo recomendado es tener paciencia porque es una visión a largo plazo lo que se está examinando", dijo quien también funge como director de Shell México, empresa angloholandesa que también realiza la evaluación pertinente de la información que existe sobre los nuevos contratos mixtos.