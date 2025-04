Amexhi pide trabajo de todos los actores del sector energético para consolidar la industria

La Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi) hizo un llamado a todos los actores del sector energético del país a trabajar de manera proactiva y constructiva para consolidar a la industria como un pilar fundamental de la economía nacional.

Alberto de la Fuente, presidente de Amexhi, detalló algunos de los logros de los últimos diez años en los que la asociación se ha consolidado como un interlocutor clave y un motor de importantes avances en el sector.

Entre estos hitos se destacaron: 21 descubrimientos de yacimientos de hidrocarburos anunciados hasta 2025 que, en conjunto, tienen recursos estimados en más de 2,000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, el aumento de seis veces en las reservas derivadas de los contratos y 99 pozos perforados y terminados en esta década, inversiones ejercidas por 39,410 millones de dólares hasta marzo de 2025 y producción de 88,000 barriles diarios de petróleo y 147 millones de pies cúbicos de gas natural en 2025, todo derivado de los contratos otorgados mediate licitaciones entre el 2015 y el 2018.

La asociación enfatizó la necesidad de mantener e incluso intensificar el ritmo de trabajo y la proactividad para asegurar la continuidad del crecimiento y la contribución del sector energético al desarrollo del país.

"Los últimos 10 años han sido una etapa de logros significativos, pero que nadie se equivoque: los próximos diez años nos demandan la misma, si no mayor, proactividad y contundencia. No podemos permitirnos bajar el ritmo, ni mucho menos flaquear en nuestros intentos por hacer de esta industria el motor potente y constante que la economía de México necesita. El éxito pasado es un trampolín, no un sillón donde sentarse a descansar", señaló Alberto de la Fuente, presidente de Amexhi.

Posteriormente, De la Fuente agregó la semana pasada en la novena Convención Nacional Petrolera que “para que el potencial energético de México se aproveche en toda su magnitud, necesitamos encontrar los incentivos correctos y contar con reglas claras. Un marco regulatorio estable, predecible y competitivo es fundamental para atraer y mantener la inversión, para impulsar la innovación tecnológica y para garantizar la sostenibilidad de nuestras operaciones y los beneficios que esta aporta tanto a la hacienda nacional como a las comunidades en las que operamos”.

En un mensaje enviado por la secretaria de Energía, Luz Elena Gonzalez, felicitó a la Asociación por el evento y su aniversario, y señaló que “vamos a construir juntos un sector energético sólido y fuerte para nuestro País”.