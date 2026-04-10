Cuando el petróleo sacude al mundo: lecciones de los grandes choques energéticos

A lo largo de la historia moderna, los repuntes abruptos en el precio del petróleo han sido mucho más que episodios aislados del mercado energético: han actuado como detonadores de crisis económicas globales. Cada uno de estos episodios comparte un patrón común: una disrupción —ya sea geopolítica, productiva o de demanda— que altera el delicado equilibrio entre oferta y consumo de energía, con efectos inmediatos sobre la inflación, crecimiento y estabilidad financiera.

El primer gran precedente ocurrió en el Crisis del petróleo de 1973. Tras la guerra de Yom Kippur, los países árabes de la OPEP impusieron un embargo petrolero a economías occidentales, provocando que el precio del crudo se cuadruplicara en pocos meses. El impacto fue profundo: las economías desarrolladas enfrentaron recesión acompañada de alta inflación —fenómeno conocido como estanflación— que redefinió la política económica durante toda la década.

A finales de los años setenta, un segundo choque reforzó esta dinámica. La Revolución iraní redujo drásticamente la producción de uno de los principales exportadores mundiales, elevando nuevamente los precios del petróleo. Este episodio evidenció que incluso pequeñas disrupciones en la oferta pueden generar grandes incrementos de precios, dada la elevada inelasticidad del consumo energético.

En 1990, la Guerra del Golfo generó otro repunte, impulsado más por expectativas de escasez que por una caída efectiva de la producción. Este punto es clave: los precios del petróleo no solo responden a condiciones reales, sino también a la incertidumbre. Los mercados anticipan riesgos y eso se traduce en volatilidad.

Más recientemente, el periodo 2007-2008 mostró que no solo la oferta importa. El rápido crecimiento de economías emergentes, especialmente en Asia, elevó la demanda global de energía, llevando el petróleo a niveles récord antes de la crisis financiera. En este caso, el choque no fue geopolítico, sino estructural: una expansión económica global que superó la capacidad de producción disponible.

Hoy, el conflicto en Medio Oriente ha detonado un nuevo episodio de alza en los precios. El bloqueo de rutas estratégicas como el Estrecho de Ormuz ha generado uno de los mayores choques de oferta en décadas, con incrementos acelerados en el precio del crudo y riesgos de disrupciones prolongadas. De hecho, organismos internacionales advierten que este episodio podría ser incluso más severo que los choques de 1973 y 1979.

Las implicaciones económicas de estos repuntes son claras y recurrentes. En primer lugar, el aumento del petróleo actúa como un impuesto global: eleva los costos de transporte y producción, presionando la inflación. En segundo lugar, reduce el ingreso disponible de los hogares, afectando el consumo y desacelerando el crecimiento. Finalmente, incrementa la volatilidad financiera, ya que los inversionistas reaccionan ante la incertidumbre.