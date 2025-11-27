Petro insiste en supuesto default si no se aprueba reforma tributaria

Una vez más el presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla de una posible cesación de pagos de Colombia, esta vez por el resultado de la reforma tributaria que busca recaudar 16.5 billones de pesos.

“Hay peligros en el sistema fiscal, peligros que se vuelven realidad si el Congreso no aprueba la ley de financiamiento. Pero si está bajo órdenes de Cepeda, iríamos a una posible default que yo hoy evitaría a como dé lugar”, dijo el mandatario durante el Consejo de Ministros de esta semana.

“Si el Congreso es responsable, dado que solo le ponemos impuestos a los más ricos, a nadie más, los megarricos, pues solucionamos el problema, y bajaría el costo de la deuda y equilibraríamos el daño que nos dejó pagar en tres años 79 billones de pesos, que aparecen como gasto en los presupuestos, pero no aparecen como ingresos”, agregó. Entre tanto, el presidente de Anif, José Ignacio López, descartó esta posibilidad y aseguró que si no pasa, solo tendrán que recortar ese monto, es decir que el PGN tendría que ir por 530.6 billones de pesos. López, quien participó en el Congreso de Infraestructura en Cartagena, aseguró que no es cierto que el país entre en default y aseveró que este tipo de llamados se hacen para “calentar el ambiente”.