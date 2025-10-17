Pactan menor IEPS a bebidas light; refresqueras bajarán calorías

La industria refresquera se comprometió a reformular sus productos para reducir el contenido de azúcar y aumentar la oferta de bebidas bajas y sin calorías a cambio de que exista un impuesto reducido para estos productos.

Andrés Massieu, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Bebidas (MexBeb), explicó que las empresas asociadas emprenderán dichas acciones e impulsarán el mercado de bebidas reducidas y sin azúcar.

Además, aseguraron que buscarán fortalecer la autorregulación publicitaria para proteger a la niñez y orientar mejor al consumidor sobre los efectos del consumo de estas bebidas en la salud.

“Cada una de las empresas asociadas a MexBeb estará definiendo de manera puntual las acciones concretas, de acuerdo a su propia situación, realidad y avances, con un objetivo central que es contribuir a mejorar la salud de las y los mexicanos”, anotó durante su intervención en conferencia en la Cámara de Diputados.

Aseguró que comparten la preocupación del gobierno federal, de los legisladores y de diversos sectores sobre los altos índices de sobrepeso y obesidad que existen en el país.

No obstante, dijo que se trata de un problema complejo y multifactorial, cuya atención y prevención requieren de la acción conjunta del sector público y de la industria.

Como parte de este acuerdo entre las refresqueras y el gobierno federal, se estableció que a partir de 2026 el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para bebidas azucaradas se mantendrá en 3.08 pesos por litro, mientras que para las bebidas sin calorías (light, bajas y sin azúcar) se aplicará un gravamen de 1.50 pesos por litro.

“Sí va a haber un impuesto a los refrescos mayor al que había antes. Va a haber, por primera vez, un impuesto también a (las bebidas que contengan) edulcorantes y endulzantes no calóricos, pero ese impuesto va a ser menor al de los productos con azúcar”, puntualizó en su turno Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud.

Aclaró que este acuerdo fue presentado al Poder Legislativo para su consideración en el marco de la discusión del paquete económico del 2026, particularmente, en lo que respecta a la Ley del IEPS.

Destacó la relevancia del compromiso asumido por las grandes refresqueras, ya que Coca-Cola, junto con Pepsi, representa entre el 80 y el 85% del mercado de bebidas en el país. “No son las únicas, pero sí mueven la balanza en todos los sentidos”.

“Eso nos ayuda a que los impactos se territorialicen y genera presión para que las pequeñas empresas también se adecúen a este tipo de propuestas de reformulación” dijo.

“Es lo que buscamos que entienda la industria”, abundó, “no como una medida coercitiva, sino de colaboración… Es por las buenas en este momento, si no pasa eso, podemos tomar otras decisiones”, advirtió.

Coca-Cola reducirá en 30% las calorías de sus bebidas

Como parte de este acuerdo, la Industria Mexicana de Coca-Cola (IMCC) se comprometió puntualmente a reducir en un 30% las calorías en sus refrescos.

Esta medida será gradual y comenzará con las presentaciones de mayor tamaño, o las familiares para que al menos el 70% del volumen total comercializado esté cubierto en máximo un año. Además, todas las marcas de su portafolio incluirán versiones reducidas o sin azúcar en sus diversas presentaciones y tamaños.

Coca-Cola lanzará una nueva presentación de Coca-Cola Zero con el precio más bajo de la marca, y las bebidas sin calorías tendrán a la vez un precio más bajo que las versiones con azúcar.

Al mismo tiempo, eliminará la participación de niños, niñas y menores de 16 años en su publicidad, dejará de promocionar la presentación de tres litros y solo lo hará entre las mayores a 1 litro siempre que se refieran a momentos de consumo en grupo o en ocasiones sociales.

Además, junto con la Secretaría de Salud lanzarán un proyecto piloto para promover la migración de consumo hacia bebidas bajas y sin calorías.

“Hemos acordado el establecimiento de una mesa de trabajo presente para eso en el tiempo”, dijo Patricio Caso Prado, de Coca-Cola México durante su presentación en la Cámara de Diputados.

Asimismo, transformaran la identidad visual de Coca-Cola Zero para que sea más atractiva para el consumidor.

Eduardo Clark lamentó que México sea el mayor consumidor mundial de refrescos, con 166 litros por persona al año.

Destacó que el objetivo de aumentar el IEPS es reducir el consumo de estas bebidas azucaradas por estar relacionadas con enfermedades cardiometabólicas, tales como diabetes, hipertensión y falla renal, las cuales consumen más del 20% del presupuesto de la atención médica y se han vuelto una carga para el sistema de salud.