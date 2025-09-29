P&G impulsa futuro hídrico en Sierra de Guadalupe

En medio de una crisis hídrica que afecta a gran parte del Valle de México, iniciativas que buscan restaurar el equilibrio del agua adquieren un valor estratégico. Procter & Gamble (P&G) anunció la implementación en México de su programa global Water Positive Future, con el que busca devolver al medioambiente más agua de la que consume en zonas críticas. La intervención se realiza en el parque estatal Sierra de Guadalupe, una de las principales áreas de recarga hídrica del norte de la capital.

Este proyecto, desarrollado en alianza con Pronatura México, busca aumentar la resiliencia del ecosistema a través de acciones que permitan captar, infiltrar y conservar el agua de lluvia, con beneficios directos para los acuíferos que abastecen a millones de personas en la zona metropolitana. Con más de 40 años de experiencia en conservación, Pronatura aporta el enfoque técnico y científico necesario para que los resultados tengan un impacto medible.

Infraestructura natural para el agua

Como parte del programa, se están construyendo 80 presas de gavión, estructuras hechas de piedra y malla metálica que retienen sedimentos, reducen la erosión del suelo y ralentizan el flujo del agua, facilitando su filtración hacia el subsuelo. Esta técnica, basada en soluciones naturales, mejora la calidad del recurso, promueve la recarga de acuíferos y protege la biodiversidad de la región.

Más allá de estas intervenciones puntuales, la estrategia de P&G busca tener un impacto a largo plazo. Desde 2010, la empresa ha reducido en 25% el consumo de agua por unidad de producción en sus plantas, y actualmente recicla más de 5 mil millones de litros al año. Sin embargo, reconoce que el mayor impacto ambiental de sus productos, más del 60%, ocurre durante su uso en el hogar. Por ello, ha desarrollado fórmulas que permiten ahorrar agua sin comprometer el desempeño, como detergentes que funcionan con ciclos cortos de lavado o productos de limpieza que requieren menos enjuague.

Alianzas que potencian el impacto

La iniciativa en Sierra de Guadalupe también incluye obras de conservación de suelos y vegetación, que ayudan a mitigar los efectos del cambio climático, reducen riesgos de inundación y mejoran la cobertura vegetal del parque. Se trata, según sus impulsores, de un modelo que busca ser replicable en otras regiones.

Para Kathy Gregoire, directora ejecutiva de Pronatura México, este tipo de alianzas son clave para escalar soluciones “restaurar el suelo, retener agua y fortalecer la resiliencia comunitaria requiere inversión y colaboración. Contar con aliados como P&G nos permite generar beneficios reales y duraderos, tanto para la naturaleza como para las personas”, aseguró.

Con el objetivo de alcanzar un balance hídrico positivo para 2030, P&G suma ya 18 proyectos de restauración en regiones prioritarias del mundo, y con esta nueva acción en México reafirma su compromiso con la sostenibilidad como parte integral de su modelo de negocio.

