Octavio de la Torre se reelegirá como presidente de Concanaco
Proponer a Octavio de la Torres prioriza a los negocios familiares, defiende su realidad, articula alianzas público-privadas y construye soluciones medibles desde el territorio.
Octavio de la Torre presentó ante el Consejo Nacional su registro como candidato de unidad para continuar al frente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).
Con el respaldo de 63 de 66 consejeros con derecho a voz y voto (95.4%), porcentaje superior al de la elección anterior (92%), Octavio de la Torre confirma su liderazgo, cohesión interna y continuidad de resultados.
Durante la sesión de Consejo Nacional de la Concanaco, el empresario expuso: “la Confederación ha recuperado la interlocución con el gobierno federal, estados y municipios, reposicionando al comercio organizado en el diseño de políticas públicas. Con más de 2 millones de afiliados, 258 cámaras y presencia en los 32 estados, Concanaco Servytur es la voz legítima del comercio, los servicios y el turismo”.
Conforme a la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, la elección del presidente recae en los consejeros nacionales electos por las cámaras y validados por la Asamblea.
En esta ocasión hubo respaldo institucional desde los 32 estados, destacando que en Baja California se sumó Ensenada; en Coahuila, Saltillo; en CDMX, CANACO CDMX; y en Chihuahua, ambos consejeros (Juárez y Chihuahua capital) votaron a favor, consolidando el norte del país.
El registro de Octavio de la Torre como candidato de unidad ratifica una agenda con visión, resultados y legitimidad nacional. Se trata de una propuesta que prioriza a los negocios familiares, defiende su realidad, articula alianzas público-privadas y construye soluciones medibles desde el territorio.
“No se trata de un cargo, se trata de una causa. Y hoy esa causa tiene rostro, estructura, resultados y dirección”, expresó De la Torre.
Entre el trabajo reconocido por los agremiados se encuentran: el Buen Fin: dos ediciones consecutivas con récord de participación e impulso al comercio formal; Viernes Muy Mexicano: consumo local con identidad nacional; la Gran Escapada: turismo interno y economías regionales en movimiento, entre otros, como la inclusión de más del 80% del Comité Ejecutivo está integrado por mujeres propietarias de negocios familiares, lo que constituye un referente en las cúpulas empresariales.