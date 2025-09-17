Jose Antonio Fernández Garza-Lagüera asumirá la dirección general de Femsa

Monterrey, NL. Fomento Económico Mexicano (Femsa) anunció este miércoles 17 de septiembre, que con base en su proceso de planeación de sucesión de liderazgo, y consistente con el plan detallado el pasado 27 de febrero de 2025, su Consejo de Administración ha designado a Jose Antonio Fernández Garza-Lagüera, actualmente director general de Femsa Proximidad & Salud, para el cargo de director general de Femsa a partir del 1º de noviembre de 2025.

"Como hemos comunicado anteriormente, a mediados de 2024 el Comité de Prácticas Societarias y Nominaciones del Consejo de Administración de Femsa (“CPSN”) diseñó e implementó un plan para el proceso de sucesión de la dirección general. Este Comité recomendó la creación de un Comité Especial del Consejo para conducir este importante proceso durante este año. El Comité Especial fue presidido por Ricardo Saldívar Escajadillo, presidente del CPSN, e integrado por todos los demás miembros del CPSN y por tres consejeros independientes más".

"Una vez concluida su evaluación, el Comité Especial emitió su recomendación, la cual fue aprobada por el Consejo de Administración de Femsa. En el diseño de este proceso, como en las anteriores designaciones de dirección general, hemos seguido las mejores prácticas corporativas en este tipo de asuntos, incluido el apoyo de una firma internacional con amplia experiencia en procesos de esta naturaleza, además de asesores en distintas especialidades", indica Femsa en un comunicado.

Jose Antonio Fernández Garza-Lagüera ingresó a Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma Heineken en 2011 como gerente de Ventas y Operaciones. A partir de ahí, fue ascendiendo mediante varios roles gerenciales a través de las unidades de negocio de Femsa, incluyendo como director de Planeación Estratégica en OXXO y Femsa Comercio, así como director general de la división de Plásticos de Femsa, director general de Coca-Cola Femsa Centroamérica, director general de Spin.

En su posición actual como director general de Femsa Proximidad & Salud, Jose Antonio encabeza un equipo de más de 180,000 colaboradores y tiene responsabilidad por una operación que comprende más de 28,000 tiendas de proximidad en 11 países en las Américas y Europa, más de 4,300 farmacias en cuatro mercados de Latinoamérica, y más de 550 estaciones de combustible en México. Es Ingeniero Industrial por el Tecnológico de Monterrey, y cuenta con un MBA de Stanford Graduate School of Business.

Con su enfoque estratégico y su estilo de liderazgo asertivo y orientado a resultados, Jose Antonio guiará a Femsa hacia una nueva etapa de generación de valor económico y social, con un fuerte impulso en el crecimiento, la innovación, y la sostenibilidad, y con un enfoque continuo en el desarrollo del personal de Femsa, sus familias, y las comunidades donde opera la compañía.

Jose Antonio Fernández Carbajal, presidente ejecutivo del Consejo de Femsa y director general interino desde julio de 2023, continuará en su posición de presidente ejecutivo. "El Consejo de Administración expresa su gratitud más sincera a Jose Antonio por su liderazgo y dedicación al desempeñar ambos roles durante este periodo de transición", concluye el comunicado.