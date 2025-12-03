Con nueva embajada en México, Singapur busca reforzar lazos

El gobierno de Singapur ha reforzado sus relaciones con México ante la incertidumbre económica y la necesidad de diversificar mercados para asegurar cadenas de suministro más resilientes.

En una primera acción, Tharman Shanmugaratnam, presidente de Singapur, anunció que su país abrirá en 2026 una Embajada en México, que será la primera que tenga en un país hispanoparlante.

Contexto importante: Singapur tiene pocas embajadas en el mundo y Shanmugaratnam destacó que esta representación diplomática permitirá incrementar los contactos de negocios con empresarios mexicanos.

"Realmente esperamos que esta representación diplomática proporcione un puente y un contacto mucho más frecuente que pueda generar asociaciones entre empresas y nuestra gente”, dijo.

Una segunda medida de Shanmugaratnam consistió en impulsar el proceso para que México ratifique el ingreso de Singapur a la Alianza del Pacífico, integrada además por Colombia, Chile y Perú.

Al participar en el Primer Foro de Negocios entre México y Singapur, en la Ciudad de México, Shanmugaratnam hizo referencia a la delegación de 15 grandes empresas que lo acompañaron, poniendo énfasis en inversiones, comercio, infraestructura y servicios.

“Las empresas singapurenses están explorando oportunidades de negocio en México, en sectores como la manufactura avanzada, las pruebas clínicas y los dispositivos médicos, los puertos y la infraestructura, la energía, los productos agrícolas y los complejos turísticos. De hecho, ya contamos con importantes inversiones en complejos turísticos en México y en soluciones digitales y fintech. Asimismo, las empresas mexicanas consideran a Singapur como una puerta de entrada confiable a Asia”, dijo.

El PIB per cápita de Singapur fue el segundo más alto del mundo en 2024, con más de 127,500 dólares. Su economía está dominada por los servicios financieros y comerciales, y su industria manufacturera se centra en productos especializados como electrónica y productos farmacéuticos de alta gama.

“La incertidumbre obliga a diversificar”, dijo Shanmugaratnam en el evento, tras destacar que la actual lógica del comercio global está a favor de Singapur y México, quienes sobresalen por su ubicación geográfica y su conectividad en sus respectivos continentes.

En 2024, el Puerto de Singapur gestionó alrededor de 41 millones de contenedores de 20 pies, lo que lo convierte en el mayor puerto de transbordo del mundo. China es el principal socio comercial de Singapur. Estados Unidos es su mayor inversor extranjero.

Sergio Contreras, presidente Ejecutivo del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce), indicó que Singapur va a ser el primer país asociado de la Alianza del Pacífico.

“Por parte de México estamos revisando esto para que ya se dé, porque la Alianza del Pacífico para América Latina significa muchísimo, porque ahí estamos intentando hacer una estrategia como la que se hizo cuando se formó lo que hoy es la Unión Europea: la libre circulación de bienes, de servicios, personas y capitales”, comentó.

En el comercio bilateral de productos, las exportaciones de México fueron de 1,445 millones de dólares en 2024, mientras que las de Singapur totalizaron 2,202 millones de dólares.

Singapur, una economía altamente dependiente del comercio, ha firmado al menos 19 TLC bilaterales y multilaterales. Sus líderes han expresado su preocupación por la política arancelaria de la Administración Trump.

El 8 de abril de 2025, el primer ministro, Lawrence Wong, declaró ante el Parlamento que el anuncio inicial de los aranceles estadounidenses marcó "un profundo punto de inflexión. Estamos entrando en una nueva fase en los asuntos globales, una más arbitraria, proteccionista y peligrosa".

Finalmente, Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), conmemoró los 50 años de relación diplomática entre México y Singapur. "Desde su establecimiento en 1975 para México, Singapur es un ejemplo histórico de disciplina política y económica por haber logrado alcanzar niveles ejemplares de progreso y desarrollo humano en tan breve tiempo", dijo.