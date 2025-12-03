El combo de Netflix y Warner Bros Discovery reducirá los costes a los consumidores

La propuesta de Netflix de adquirir los estudios y la unidad de "streaming" de Warner Bros Discovery se espera que reduzca lo s costes para los consumidores mediante la integración de Netflix y HBO Max, según dos personas familiarizadas con la propuesta.

En conversaciones recientes con Warner Bros Discovery, Netflix dijo que la posible combinación de su servicio de con HBO Max beneficiaría a los consumidores al reducir el coste de una oferta combinada, dijeron a Reuters las fuentes familiarizadas con las conversaciones. Solicitaron el anonimato para hablar sobre negociaciones confidenciales.

El argumento de Netflix trata de abordar las posibles preocupaciones regulatorias de que la combinación de uno de los principales servicios de "streaming" de vídeo por suscripción del país con uno de sus principales competidores redusca las opciones de los consumidores y aumenta los precios, dijeron las fuentes.

En la actualidad, ninguna de las dos empresas ofrece los dos servicios en paquete. Warner Bros Discovery ha estado explorando la venta de todo o parte de su negocio, que incluye estudios de cine y televisión, canales de televisión de pago como HBO y CNN, y el servicio de contenidos en línea HBO Max.

Reuters informó en octubre de que Netflix estaba explorando activamente una oferta por los estudios y el negocio de "streaming" de Warner Bros Discovery, una unión que se consideraba que podría remodelar el panorama del sector. Ahora, al enmarcar la adquisición como proconsumidor, Netflix pretende que el acuerdo debería resistir un potencial desafío regulatorio, según las fuentes.

Reuters informó anteriormente de que Netflix había presentado una oferta mayoritariamente en efectivo por el estudio y la unidad de "streaming". Otros postores de Warner Bros Discovery, como Paramount Skydance y Comcast, también utilizarían HBO Max, junto con la biblioteca de cine y televisión de Warner Bros, para reforzar sus servicios de streaming.

Netflix no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios, mientras que Warner Bros Discovery declinó hacer comentarios.

Si la oferta de Netflix tiene éxito, se espera que el acuerdo amplíe la biblioteca de cine y televisión de Netflix.

Pero las fuentes familiarizadas con el asunto dijeron que es poco probable que la potencial combinación de los dos servicios amplíe radicalmente su cuota de mercado, porque la gran mayoría de los clientes de HBO Max también están suscritos a Netflix.

La combinación de HBO Max y Paramount+, de Paramount Skydance, crearía un servicio de "streaming" de primer nivel en Estados Unidos, capaz de desafiar a Netflix y a Disney+, de Walt Disney , en términos de volumen y amplitud de contenidos, escribió Jessica Reif Ehrlich, analista de medios de Bank of America, en un informe reciente.

HBO Max levantaría igualmente el servicio Peacock, de NBCUniversal, que aún no ha obtenido beneficios. NBCUniversal es propiedad de Comcast.

“Comcast corre el riesgo de quedarse atrás a medida que PSKY o NFLX escalen (sus servicios de "streaming"), limitando el alcance de Peacock y debilitando la capacidad de NBC para competir en el mercado global de medios con el tiempo”, escribió Ehrlich.

Una adquisición exitosa daría a Netflix el control sobre la vasta biblioteca de contenidos de Warner Bros, incluyendo todo el catálogo de HBO, el archivo cinematográfico de Warner Bros y las propiedades de DC Comics. “Netflix es el líder indiscutible en suscriptores de "streaming"”, escribió Ehrlich.

“Todavía va a la zaga de otras empresas de medios de comunicación en cuanto a profundas bibliotecas de propiedad intelectual que podrían ofrecer posibles casos de uso para parques temáticos, experiencias, espectáculos de Broadway, juegos y mercadotecnia."

Sin duda, Netflix se enfrenta a sus propios vientos políticos en contra, desde las críticas del Pentágono sus contenidos a las advertencias de congresistas republicanos de que una adquisición de Warner Bros Discovery podría darle demasiado control y reducir las opciones del consumidor. YouTube, de Alphabet, , sigue siendo la mayor plataforma de "streaming" del país por número de espectadores.