FinTech México Festival 2026: el ecosistema acelera su madurez

El ecosistema fintech mexicano consolida su papel como uno de los más dinámicos de América Latina. La tercera edición del FinTech México Festival 2026, realizada el pasado 26 de febrero en el Papalote Museo del Niño, reunió a más de 3,000 líderes del sector financiero, tecnológico y regulatorio para discutir el futuro de las finanzas digitales en el país.

El evento, celebrado en la Ciudad de México, se posicionó como el eje central de la FinTech México Week, una semana de actividades diseñada para articular al ecosistema mediante encuentros, networking y conversaciones estratégicas que buscan traducirse en inversión, alianzas y desarrollo de negocio.

Organizado por la Asociación FinTech México, el festival reunió a emprendedores, instituciones financieras tradicionales, corporativos, inversionistas y reguladores en un mismo espacio, reflejando la creciente convergencia entre la banca tradicional y las nuevas plataformas tecnológicas.

Un ecosistema en evolución

La agenda del festival dejó claro que el sector atraviesa una etapa de maduración. Temas como Open Finance, pagos digitales, ciberseguridad, identidad digital, inclusión financiera y nuevas arquitecturas como stablecoins dominaron las discusiones.

En siete escenarios simultáneos, más de 150 speakers abordaron los principales retos estructurales del sistema financiero, desde la interoperabilidad hasta la necesidad de construir marcos regulatorios que no frenen la innovación.

Uno de los puntos clave fue la firma de un Memorando de Entendimiento entre actores del sector, orientado a impulsar regulaciones en Open Finance, tokenización y pagos instantáneos. Este acuerdo busca acelerar la adopción de estándares que permitan una mayor integración del sistema financiero digital.

Inclusión financiera: el pendiente estructural

A pesar del crecimiento del ecosistema, la inclusión financiera sigue siendo uno de los mayores desafíos. De acuerdo con datos compartidos durante el evento, una proporción significativa de usuarios fintech accede por primera vez a servicios financieros a través de estas plataformas.

“La mejor forma de educar a alguien es que use el producto, pero con educación financiera embebida. Uno de cada cuatro clientes de fintech nunca había tenido un producto financiero”, señaló Felipe Vallejo, presidente del Consejo FinTech, en entrevista con El Economista.

Este dato revela el potencial de las fintech como puerta de entrada al sistema financiero formal, particularmente entre los jóvenes. Sin embargo, también subraya la responsabilidad del sector en términos de educación y protección al usuario.

Vallejo añadió que el reto no es solo ampliar el acceso, sino hacerlo de manera responsable: “Como emprendedores y empresas fintech no debemos perder de vista nuestra misión de llevar productos financieros a más personas con responsabilidad”.

El reto cultural del efectivo

Más allá de la tecnología, el cambio hacia un sistema financiero digital enfrenta barreras culturales. En México, el uso del efectivo sigue predominando, especialmente en transacciones de bajo monto.

“Más del 85% de los pagos menores a 500 pesos se realizan en efectivo”, explicó Claudia Núñez, directora general de la Asociación FinTech. “Esto evidencia que aún falta comunicar mejor las ventajas de las fintech para lograr una transición hacia medios digitales”.

En este contexto, la interoperabilidad emerge como un factor crítico. La capacidad de conectar distintos sistemas de pago y plataformas será determinante para reducir fricciones y fomentar la adopción masiva.

Regulación e innovación: el balance clave

Otro de los ejes centrales del festival fue la necesidad de un marco regulatorio que acompañe el crecimiento del sector sin limitar su capacidad de innovación.

El consenso entre participantes apunta a que México ha avanzado en la construcción de un ecosistema regulado, pero aún enfrenta retos para adaptarse a la velocidad del cambio tecnológico, particularmente en temas como activos digitales, identidad digital y banca abierta.

La evolución del marco normativo será clave para mantener la competitividad del país frente a otros hubs fintech en la región.

México como hub regional

Con más de 200 fintech representadas y una década de desarrollo institucional, el ecosistema mexicano muestra señales claras de consolidación. La magnitud del evento, con más de 75 actividades, 90 patrocinadores y decenas de debates, refleja un mercado en expansión que busca posicionarse como referente regional.

Más allá de las participaciones y paneles, el valor del festival radica en su capacidad para generar conexiones estratégicas. En palabras de los organizadores, se trata de un espacio donde las conversaciones trascienden el escenario y se convierten en decisiones de inversión y colaboraciones de largo plazo.

En un momento de digitalización acelerada de los servicios financieros, México apuesta por fortalecer su infraestructura, mejorar la inclusión y consolidar un sistema más competitivo y centrado en el usuario.

El mensaje del Festival FinTech México 2026 es claro: el sector ya no está en fase experimental, sino en una etapa de ejecución, donde la escala, la regulación y la confianza del usuario definirán a los ganadores.