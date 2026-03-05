Empresas chinas ocupan 3.6% de los espacios en parques industriales de AMPIP

Las empresas de origen chino representan 3.6% de los inquilinos instalados en parques industriales afiliados a la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP), de acuerdo con información proporcionada por la propia membresía del organismo.

El dato forma parte de un análisis elaborado por la asociación a partir de cifras de la Secretaría de Economía. Según esa información, existen 1,302 empresas de origen chino que registraron flujo de inversión extranjera directa (IED) hacia México entre el 2006 y septiembre del 2025.

El documento señala que una parte importante de estas compañías opera bajo figuras comerciales, dedicadas a almacenaje, distribución, intermediación u oficinas. Por ello, no todas requieren espacios industriales de alta especificación como los que se ubican dentro de parques industriales institucionales.

En el 2024, la IED proveniente de China alcanzó 710 millones de dólares, mientras que el total anual captado por México sumó 36,872 millones de dólares. Con ello, el capital chino representó alrededor de 1.9% del flujo total de inversión extranjera directa en el país.

El análisis también señala que algunas empresas chinas operan con un modelo enfocado en comercio y distribución, lo que se refleja en centros de almacenamiento y operaciones de última milla.

Estas instalaciones no necesariamente se ubican dentro de parques industriales institucionales. En algunos casos, se han reportado almacenes utilizados para redes logísticas de plataformas de comercio electrónico.

Según el documento, este tipo de operaciones suele implicar inversiones menores en monto y generación de empleo en comparación con proyectos manufactureros.

Un sondeo realizado por AMPIP en febrero pasado indica que la presencia de empresas chinas dentro de sus parques industriales se concentra principalmente en autopartes, manufactura —incluida electrónica—, actividades logísticas y comercio electrónico.

La mayor incidencia se observa en corredores industriales del norte y del Bajío, particularmente en Coahuila, San Luis Potosí, Guanajuato, Nuevo León y Jalisco.

El análisis también menciona que existen desarrollos industriales fuera de la red de AMPIP orientados a atraer empresas chinas. Estos proyectos se promueven como “desarrollos con vocación específica” y concentran una alta presencia de compañías de ese origen.

AMPIP señaló que el análisis muestra que la inversión que llega a sus parques industriales, sin importar el país de origen, "corresponde a procesos que se insertan en las cadenas de valor nacionales, regionales y globales”.