Más de la mitad de las decisiones de compras del hogar las toman las mujeres en México

Las mujeres son el principal motor del consumo familiar en México, ya que el 52 % de las decisiones de compra de productos de consumo masivo las toman ellas y más de 11 millones de hogares están encabezados por jefas de familia, refirió Soriana, una cadena de supermercados.

“Las mujeres son el corazón de las decisiones de compra en México… Su creciente participación laboral, su liderazgo en millones de hogares y su peso decisivo en las decisiones de consumo las convierten en una fuerza imposible de ignorar”, manifestó el director general de la empresa minorista, Ricardo Martín Bringas.

En ello coincidió el vicepresidente de Ventas en Teamcore México, Francisco Martínez, al explicar que las mujeres no solo participan activamente en el consumo, sino que influyen de una manera decisiva en las compras del hogar.

Citando datos de un estudio de Americas Market Intelligence, destacó que el universo femenino representa entre el 70 y 85% de las decisiones de compra a nivel mundial. Estas abarcan desde bienes de uso diario hasta los de alto valor.

Por ejemplo, ellas deciden el 94% de las compras de muebles para el hogar, el 92% de los viajes de vacaciones, así como el 91% de los gastos de vivienda y el 60% de las compras de automóviles.

“En el consumo cotidiano, su impacto es aún más visible. En México, por ejemplo, el 86% del crecimiento en gasto para lácteos proviene de mujeres, lo que refuerza su papel central en la conformación de la canasta familiar”, dijo Francisco Martínez.

Además, las mujeres gastan 70% más que los hombres en productos de salud y belleza y representan cerca del 57% de los compradores en el canal de comercio electrónico, de acuerdo la firma de investigación de mercado, NielsenIQ.

Por lo que los especialistas subrayan que comprender los hábitos de consumo de las mujeres, así como sus expectativas y momentos de compra se ha convertido en un factor estratégico para las marcas y los puntos de venta.

“Hablar del Día de la Mujer en retail es hablar de quién realmente impulsa el consumo del hogar. Cuando entendemos que la mayoría de las decisiones de compra pasan por ellas, la disponibilidad y la ejecución en tienda se vuelven factores críticos para construir confianza”, abundó el vicepresidente de Ventas en Teamcore México.

Dado que las mujeres toman decisiones que impactan tanto el consumo diario como la planificación del hogar, el director general de Soriana destacó que, en ese sentido, buscan que su oferta se enfoque en brindar promociones, marcas propias accesibles y una presencia cercana, para así apoyar la administración del gasto familiar.