Minsa aclara que canceló desde julio contrato para proveer harina de maíz al gobierno

Grupo Minsa aclaró que el contrato adjudicado por Alimentación para el Bienestar (Diconsa) el pasado 12 de marzo, para transformar maíz en harina de marca propia, fue cancelado el pasado 9 de julio debido a que la demanda mensual de harina era insuficiente, entre otras razones.

“El 9 de julio de 2025, sin que mediara un solo peso de ingreso para la compañía y sin haberse procesado una sola tonelada de maíz, el contrato fue cancelado a través del Convenio de Terminación Anticipada”, expuso en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

La empresa precisó que, en referencia a notas publicadas en diversos medios, sí fue convocada en febrero de 2025 para participar en el proceso para proveer el “Servicio integral de transformación de maíz de Diconsa en harina de maíz marca propia”, como parte del objetivo del Programa de Abasto Rural.

Destacó que de las cinco harineras invitadas, participaron cuatro, resultando Minsa ganadora del “contrato abierto” que contemplaba la transformación en harina de entre 24,000 y 60,000 toneladas, así como su empaque y distribución.

El contrato, por un monto cercano a los 346.2 millones de pesos, tenía vigencia hasta el 31 de diciembre.

La productora de harina de maíz pertenece a la familia de Altagracia Gómez, actual asesora y enlace empresarial de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En el comunicado, Minsa precisó que las razones de su cancelación están expuestas en el Dictamen de Terminación anticipada al Contrato No. DICONSA/PSG/000761/2025 de fecha 2 de julio de 2025.

“Los requerimientos mensuales insuficientes de harina de maíz nixtamalizada marca propia […] y 2. El inventario de maíz que a la fecha la Dirección de Precios de Garantía y Estímulos tiene disponible, en su totalidad está destinado al cumplimiento de los objetivos del Programa de Abasto Rural […]”, argumentó la empresa.

En este 2025, el gobierno federal ha otorgado 190 contratos, asignados mediante adjudicación directa, a Minsa Comercial bajo el programa Alimentación para el Bienestar. Los acuerdos se formalizaron bajo el Convenio de Suministro CSPCD/813/2021, de acuerdo con lo publicado en diversos medios de información y verificado en el sitio Compras MX.

Por su parte, la productora de harina de maíz reiteró que la venta de harina de maíz a entidades gubernamentales ha venido disminuyendo de manera sostenida, pasando del 7.8% de la venta en 2020 al 4.2% en 2025.

Ordinariamente participa en licitaciones con gobiernos federales y locales para suministrar harina en paquete.

Grupo Minsa, es la segunda productora mexicana más grande de harina de maíz fundada en octubre de 1993.

Opera seis plantas de harina de maíz, ubicadas en el Estado de México, Jalisco, Sinaloa, Veracruz, Chiapas (fuera de operación) y Coahuila.

La Compañía produce, distribuye y vende principalmente harina de maíz nixtamalizado bajo la marca Minsa, la cual se utiliza para producir tortillas y otros productos.