Altagracia Gómez: Una forma de liderar la economía es poner a las mujeres al mando

El potencial de las mujeres ha demostrado un cambio positivo cuando están en la Alta Dirección o toman el mando en las empresas. En este sentido, Altagracia Gómez, presidente de Grupo PEO, señaló que aumentar la presencia femenina impulsa la economía.

Una forma de liderar la economía es poner a las mujeres al mando, que tienen formación y aspiraciones de estar en lugares en tomas de decisiones”, mencionó.

Durante la apertura del Women Economic Forum se habló de la necesidad de tener más mujeres para tomar decisiones, el potencial que tienen y la igualdad en el sistema de cuidados.

“La equidad no es una meta social, es una meta inteligente de desarrollo y competitividad. Tener a las mujeres en el centro aumentará la estabilidad”, comentó Michelle Ferrari, presidente de Women Economic Forum en Iberoamérica.

Igualdad y facilidades para las pymes fundadas por mujeres

Asimismo, para impulsar a las mujeres en la economía, se habló de las micro, pequeñas y medianas empresas (pymes) que son fundadas y dirigidas por mujeres, de las cuales muchas son madres.

En este sentido, Raquel Buenrostro, secretaría anticorrupción y buen gobierno, mencionó que próximamente se le dará apoyo a las nenis y beneficios a las mujeres que dirigieron mipymes por medio de la simplificación de trámites, así como la preferencia de talento.

Se necesita una distinción de la ley en las mipymes, modificaciones que permitan tener una normatividad más flexible”.

Sin embargo, Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor Empresarial del gobierno de México, comentó que hay cuatro retos para lograr la igualdad de género: la capacitación para mujeres, la promoción para visibilizar y promover el talento femenino, la colaboración de todos los sectores para crear políticas públicas y la inversión en temas de impacto social.

“Invertir en las mujeres de todas edades no es un gasto, es la mejor apuesta que podemos hacer como país”, puntualizó.