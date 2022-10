Industriales piden liberar abasto de maíz nixtamalizado

Industriales de la tortilla en el sureste del país acusaron de acaparamiento de maíz nixtamalizado, que aunado al impacto inflacionario en 30%, disparará el precio de uno de los alimentos principales de los mexicanos.

El presidente de la Cámara Regional de la Industria de la Masa y la Tortilla (Carit) en Puebla, Veracruz y Tlaxcala, Alfonso Collantes, dijo que el Apecic no ayudará a los industriales para reducir el costo de la tortilla, por lo que se pide al gobierno de Andrés Manuel López Obrador liberen el abasto de maíz, así como apoyos económicos que permitan contrarrestar el incremento en las materias primas.

“Estamos exigiendo maíz, pero maíz nixtamalizado, no industrializado, es muy importante y es lo que pedimos en varios estados, yo represento a Puebla, Veracruz y Tlaxcala, y es lo que estamos pidiendo y no nos dan solución. No nos han dado, no lo surten, y al ritmo que va a subir el maíz, va a subir la tortilla”, advirtió.

En entrevista en el marco de la Reunión Anual de Industriales (RAI) 2022, organizada por la Concamin, explicó que el gobierno federal hizo acuerdos con una de las empresas comercializadoras, pero su impacto sobre el precio será casi nulo, ya que la base de proveeduría de las tortillerías en México proviene mayormente (más del 70%) de los industriales de la masa o nixtamal, mientras que el 23.6% de Minsa y Maseca, el resto de Diconsa.

Las tortillas suben porque faltan insumos, el maíz el cual se está disparando, además se ha elevado el costos de los energéticos, el papel y otras cosas, entonces debemos tener un punto de equilibrio. “Se nos ha subido todo en un 20 o 30% por la economía globalizada. Por eso, se dispara”, alertó el industrial.

Alfonso Collantes le cuestionó al subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Héctor Guerrero, el desabasto de maíz para las tortillas, y éste sólo le sugirió hacer una cita para tratar el tema. Sin embargo, el presidente de la Carit dijo: “Queremos hacer un pacto con ellos para poder establecer un precio competitivo”.

