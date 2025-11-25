Mineras junior brasileñas se unen para impulsar minerales críticos

Las empresas mineras junior que desarrollan proyectos minerales críticos en Brasil se están uniendo para defender sus intereses compartidos mientras el país busca ser un participante clave en la carrera por los recursos estratégicos.

Nueve empresas, entre ellas las mineras de tierras raras Aclara Resources Inc. y Meteoric Resources NL, y la productora de litio Pilbara Minerals Ltd., conocida como PLS, están formando la Asociación de Minerales Críticos (AMC). Otro grupo comercial, Ibram, ya representa a empresas que representan alrededor de 85% de la producción mineral de Brasil.

El lanzamiento de AMC se produce tras las declaraciones del presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante un viaje a Mozambique, donde afirmó que Brasil no se conformará con ser un mero exportador de minerales críticos y que, en cambio, exigirá que los inversores extranjeros contribuyan al desarrollo de la industria local. AMC manifestó su apoyo a esta visión, pero advirtió que, sin garantías financieras más sólidas, las pequeñas mineras podrían verse obligadas a comprometer su producción futura como garantía para préstamos internacionales.