Transportistas y agricultores anuncian nuevos bloqueos la próxima semana: Exigen seguridad y apoyos al campo

Transportistas y agricultores de diversas organizaciones del país anunciaron que llevarán a cabo nuevos bloqueos carreteros la próxima semana, luego de que las negociaciones con el Gobierno Federal no alcanzaran avances suficientes para atender sus demandas.

El Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) informaron que, pese a sostener reuniones con la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Agricultura (Sader), no se lograron acuerdos que atiendan problemáticas urgentes como la inseguridad en carreteras, el incremento de costos operativos, la caída de precios agrícolas y la reducción a programas de apoyo.

Demandas principales: seguridad, precios justos y freno a extorsiones

Entre las preocupaciones más reiteradas está el aumento de robos, agresiones y extorsiones a transportistas en rutas federales. David Estévez, líder de ANTAC, afirmó que en los últimos años se han incrementado los retenes ilegales por parte de policías estatales y municipales.

“Los policías estatales y municipales están invadiendo jurisdicción federal. La única facultada es la Guardia Nacional. El hartazgo también es por la corrupción”, señaló.

Los transportistas exigen:

Instalación de paraderos seguros.

Un documento que prohíba retenes estatales y municipales en carreteras federales.

Una oficina especializada de la Fiscalía General de la República (FGR) para atender robos al transporte.

Del lado agrícola, Eraclio Rodríguez, líder del FNRCM, reiteró que miles de productores enfrentan riesgos por la caída de precios y la falta de mecanismos de protección. Entre sus solicitudes destacan:

Retiro de 1 millón de toneladas de sorgo del mercado.

Retiro de 1 millón de toneladas de trigo y venta a 6,500 pesos por tonelada.

Retiro de 17 millones de toneladas de maíz para estabilizar precios.

Aseguró que estas medidas permitirían crear una reserva estratégica de alimentos, lo que daría mayor estabilidad al mercado nacional.

Bloqueos en carreteras, casetas y puentes internacionales

Las organizaciones adelantaron que las movilizaciones iniciarán la próxima semana, aunque no revelaron la fecha exacta. Los cierres podrían ser parciales o totales en:

Carreteras federales

Casetas de peaje

Aduanas y cruces fronterizos

Puentes internacionales

Puertos marítimos (en caso de escalar las protestas)

Estas acciones, advirtieron, podrían afectar el flujo de mercancías y el tránsito hacia Estados Unidos. “No hay ningún acuerdo con el gobierno. Preparémonos para que en los próximos días salgamos a las carreteras y a la frontera”, declaró Rodríguez en entrevista con la periodista Azucena Uresti.

Los líderes aseguran unidad y continuidad del paro nacional

Tanto Rodríguez como Estévez afirmaron que se mantendrán unidos en las protestas y que el paro nacional continuará hasta obtener respuestas concretas y verificables por parte del Gobierno Federal.

La ANTAC recordó que desde noviembre había advertido que, de no haber avances, intensificarían las movilizaciones. Ahora aseguran que el siguiente paro será “el doble de contundente”. “Estamos perdiendo más si no nos manifestamos”, afirmó Estévez.