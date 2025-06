Llevan a Washington 4 propuestas para revisar Capítulo Laboral del T-MEC

En tanto se define “war-room” en México para analizar y revisar el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá; el Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC), a través de su secretario general, Alejandro Martínez, presentó el Proyecto México en el Diálogo Interamericano -que se realizó el Washington- cuatro propuestas para mejorar lo relacionado a lo laboral y concretamente al Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR).

En entrevista el dirigente del sector alimenticio con presencia en más de 500 centros de trabajo, Alejandro Martínez, explicó que el primer punto que planteó fue “cómo logramos que verdaderas voces de los trabajadores sean las que participen en la negociación del tema. Porque hace seis años negociaron con la mafia del poder laboral y hoy los resultados son evidentes. Fue, justamente, lo contrario de lo que ustedes quisieron. Hoy hay más charrismo, son más fuertes, más control laboral, menos sindicalismo real”.

Además, dijo que los mecanismos que actualmente se utilizan “son muy lentos, son muy pocos. Entonces, punto uno, cómo le hacemos para que sí vayan los trabajadores representados y sus intereses, y no nada más de los patrones”.

Como segunda propuesta, dijo que es necesario hacer “política pública regional; homologuemos criterios; la decisión CEMEX; es decir, una base de contrato ley por región, por industria, de tal manera que ninguna negociación pueda estar por debajo de lo acordado, y enviar así el dumping laboral. Quitemos los dos impuestos de las propinas; de todo el tiempo que no es en las 40 horas laborales, que todo se pague sin impuesto, o sea, horas extras, utilidades, descansos trabajados, festivos trabajados, etc”.

Pidió que se agregaran auditorías a los representantes legales, “es necesario auditar a todos los actores del ecosistema, empezando por los abogados laboralistas, que son quienes dan origen a todo lo demás. Ellos son los que proponen la estrategia, ellos son los que blindan a la empresa del tema sindical, los que organizan la legitimación, el Union Free (no sindicalismo). Nadie los ve, ellos siempre ganan en el proceso, y todos los incentivos están ahí para que siga sucediendo y tengan el control”.

Un punto adicional es ¿cómo hacemos en México para poner un inspector laboral? “Porque el sistema está colapsado, no hay presupuesto, no hay recurso humano, pero sí hay tecnología. Y sí, ya hay tecnología para que el trabajador pueda reportar desde su lugar de trabajo lo que está pasando en su empresa, pues hacer uso de esa tecnología”.

Y el cuarto punto propuesto por el dirigente sindical es sobre cómo se va a proteger a movimientos sindicales que están bajo ataque porque no se ajustan a un control, “porque tenemos los contratos más ricos de la industria y estamos fuera de mercado; Cómo en esa negociación van a cubrir liderazgos auténticos, democráticamente electos, porque el sistema está agarrando sus propias reglas para ir por los líderes y los sindicatos incómodos. No permiten el sindicalismo minoritario en los grandes contratos. No puedes liberar un centro de trabajo en un contrato grande si el trabajador está secuestrado, el contrato multicentro de trabajo y la autoridad no te deja liberarlo, de facto”.