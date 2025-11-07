Marca Pemex llega a 49.8% del mercado de gasolineras

Petróleos Mexicanos (Pemex) llegó a 7,359 estaciones de servicio gasolinero bajo su marca en agosto de 2025, que son 93 establecimientos adicionales a los que tenía al cierre del 2024 y en comparación con el 2022 implican un aumento de 5.3% en la presencia de su franquicia en el país, donde participa con 49.8% del mercado nacional.

Lo anterior se alinea con la estrategia de la presente administración de atraer al mayor número de empresarios a que confíen en la empresa del Estado y obtengan mejores condiciones y ganancias en su negocio, dijo Jesús Montes de Oca, subdirector de Estrategia, Precios e Inteligencia Comercial de Pemex en la Expogas 2025 que celebró la Asociación Mexicana de Estaciones de Servicio (AMPES) en la Ciudad de México.

“Día con día se refuerza la franquicia Pemex a través de un proceso de mejora continua, apegándose a las mejores prácticas nacionales e internacionales”, dijo el funcionario, “nuestra meta siempre será brindar soluciones integrales para que el modelo de negocio esté respaldado en todos los eslabones de la cadena de valor y siga siendo Pemex la gasolinera de México”.

Según su presentación, en 2022 Pemex cerró con 6,987 estaciones de servicio bajo su franquicia y luego de las políticas de descuentos por volumen para los empresarios dueños de los establecimientos, en 2023 el número de establecimientos aumentó a 7,201, y se elevó a 7,266 en 2024.

La franquicia Pemex es la marca líder en el país, con casi la mitad de estaciones de servicio, aseguró Montes de Oca.

Además, Pemex mantiene el liderazgo en la venta de gasolinas y diésel y en el último trimestre estos productos representaron un 65% de las ventas.

La apertura a la inversión privada en el sector energético en 2013 permitió la llegada de decenas de marcas a México.