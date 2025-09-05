Malinche El Musical sorprende con su magia en el backstage a Club El Economista

Malinche El Musical, una producción de Nacho Cano, sorprendió a Club El Economista este 4 de septiembre en el Frontón México. El espectáculo no solo conmovió a los suscriptores por su narrativa histórica, sino también por una sorpresa que marcó la diferencia: un exclusivo recorrido backstage que permitió a los asistentes adentrarse en el corazón creativo de la producción.

Tras su estreno en 2022, con más de 600,000 espectadores, Malinche El Musical conquistó México desde el 28 de marzo del 2025, para rendir homenaje al mestizaje y a las raíces que construyeron la identidad mexicana, un fenómeno que celebra la fusión entre la civilización española y la mexicana.

Para descubrir los secretos detrás del montaje, la cita del primer grupo se dio unas horas antes de la función, mientras que, para el segundo, se esperó hasta el intermedio. El recorrido les mostró la impresionante maquinaria humana y técnica que da vida a esta historia de mestizaje y encuentro cultural.

Durante el tour, los miembros del Club caminaron por el escenario principal, conocieron a parte del elenco y presenciaron parte de ensayos y escenas clave.

Fue Javier Navares, intérprete y director de actores del musical, el encargado de acompañar a los asistentes y quien les explicó el uso de las proyecciones en tiempo real, así como el funcionamiento de cada parte de la escenografía:

“Cada mitad de la pirámide pesa 7 toneladas, tiene que desplazarse por medio de automatismos, hay riel por detrás de la pirámide por donde circula como si fuera un tren; este suelo es muy especial porque es de madera de abedul marino y la particularidad que tiene es que suena como los maestros del flamenco querían que sonara, debajo hay alojados 60 micrófonos”, señaló.

Malinche entrelaza la fuerza del teatro musical con un concierto en vivo y la elegancia de la danza contemporánea, el flamenco, pop y rock.

Al finalizar el recorrido, los suscriptores tuvieron oportunidad de resolver las dudas que le surgieron, como ejemplo de ello, preguntaron si tuvieron que modificar el guion al traerlo a México y cuánto tiempo llevó realizar la producción:

“Sí, el guion se modificó porque se ha tropicalizado alguno de los textos para que sean entendibles, por el choque cultural de palabras se ha tenido cuidado con las expresiones. En tanto que para la dramaturgia y demás no”.

Javi Navares explicó que hay un trabajo de preproducción, sin embargo, fue un tiempo récord de 2 meses para implementar todo, un trabajo de día y noche para levantar el escenario y hacer correcciones que tuvieron que modificar.

El recorrido detrás de cámaras generó una nueva apreciación por el nivel de detalle, preparación y compromiso que requiere una producción de esta magnitud.

Luz Martínez, suscriptora hace 2 años, comentó: “Tenía muchísimas ganas de ver esta obra, pero estar detrás del escenario, ver esa logística, las estrategias que tienen que hacer, la cantidad de tecnología, los cambios de vestuarios. ¡Todo wow, fue un sueño!”.

El público no solo salió emocionado por lo que vio en el escenario y el recorrido, ya que la velada culminó en Templo Canalla, con un post-show sorpresa, música en vivo y ambiente festivo.

Para Óscar Suárez, suscriptor desde hace 10 años, fue una de una grata experiencia, ya que fue la primera vez que vivía algo como esto: “Estoy disfrutando mucho, el ver cómo se estaban preparando los actores para la escena, fue impresionante, así como los cambios de vestuario que tienen que hacer. 100% recomiendo que se suscriban a Club El Economista, me ha dado la oportunidad de conocer tantas cosas y muchos beneficios”.

