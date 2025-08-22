Malinche El Musical: la experiencia teatral sobre el encuentro entre dos civilizaciones

Con más de 800 funciones en Madrid a lo largo de tres temporadas y con más de 600,000 espectadores desde su estreno en 2022, Malinche El Musical llegó a México para rendir homenaje al mestizaje y a las raíces que construyeron la identidad mexicana, un fenómeno cultural y musical bajo la dirección de Nacho Cano.

Desde su estreno el 28 de marzo de 2025 en el Frontón México, frente al Monumento a la Revolución, el espectáculo pese a ser un hecho histórico un tanto controversial, ha tenido una recepción del público mexicano “maravillosa”, en palabras de Javier Navares, director de actores del musical.

Javier Navares, también intérprete en los papeles del gobernador y del padre Olmedo, compartió para El Economista que la propuesta escénica, celebra la fusión entre la civilización española y la mexicana.

“Es un canto al encuentro entre dos civilizaciones, entre dos culturas y lo que pretendemos es trasladar nuestro ánimo de unir, de no separar. De buscar el encuentro y la celebración del mestizaje que se produjo cuando Cortés, Moctezuma y Malinche se encontraron hace más de 500 años”, destacó Navares.

Malinche entrelaza la fuerza del teatro musical con un concierto en vivo y la elegancia de la danza contemporánea, el flamenco, pop y rock: “Esto va más allá de la mera cuenta de la historia, lo que hacemos es fantasear sobre la posible unión entre estos pueblos que se dio hace tantos años y partiendo de esa base, generar un macroespectáculo que te entra por el ojo primero y luego te llega al corazón”.

El espectáculo además de la función busca que el público se lleve una experiencia completa en donde pueda disfrutar de:

Templo Canalla, música en vivo y ambiente festivo antes de la función.

y ambiente festivo antes de la función. Pelota Mestiza, el restaurante del recinto con propuesta gastronómica de la reconocida chef Lula Martín del Campo.

con propuesta gastronómica de la reconocida chef Lula Martín del Campo. Un post-show sorpresa y talleres infantiles dominicales, que hacen del espectáculo un plan perfecto para toda la familia.

En busca del nuevo Hernán Cortés

Con la consolidación del montaje en México, la producción cuenta con un casting para el papel de Hernán Cortés: “Necesitamos alguien con talento actoral, con dotes de canto, de baile, y un perfil físico que encaje con la figura. Pero, sobre todo, carisma, esa chispa que conecte con el público”, subrayó Navares.

El proceso de selección será meticuloso y respetuoso con los artistas, por lo que manda un mensaje a los candidatos: “Los que estamos al otro lado de la mesa, siempre estamos deseando que seas tú el elegido”. Los interesados deberán enviar antes del 24 de agosto sus datos, fotografías y un video cantando (tema libre) al correo castingmexico@malinchethemusical.com

Más allá de su propuesta técnica impecable, con más de 500 piezas de vestuario, una escenografía imponente y efectos visuales impactantes, Malinche se ha ganado al público por la vivencia emocional: “Es una obra que no deja indiferente. Se llora, se ríe, se canta, se baila. Y mucha gente repite”, concluyó Navares. Boletos disponibles en www.malinchethemusical.com, y en las taquillas del Frontón México