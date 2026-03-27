El PIB mundial se moderará a 2.9% en el 2026 por la guerra: OCDE

La escalada del conflicto en Medio Oriente ha desviado a la economía mundial de una senda de crecimiento más sólida, advirtió ayer la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ya que la práctica paralización de los envíos de energía a través del Estrecho de Ormuz amenaza con provocar un fuerte repunte de la inflación.

La OCDE señaló que la economía mundial se encaminaba hacia un crecimiento superior al previsto antes de que estallara la guerra en Irán, pero que esa perspectiva ha desaparecido prácticamente por completo.

Ahora se prevé que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial se modere, pasando de 3.3% del año pasado a 2.9% en el 2026, antes de repuntar ligeramente a 3.0% en el 2027, ya que el aumento de los precios de la energía y el carácter impredecible del conflicto contrarrestan los factores favorables derivados de la fuerte inversión en tecnología, la reducción de las tasas arancelarias efectivas y el impulso acumulado desde el 2025.

“Existe un alto nivel de incertidumbre en torno a la duración y la magnitud del actual conflicto en Medio Oriente, lo que significa que estas perspectivas están sujetas a importantes riesgos a la baja que podrían traducirse en un menor crecimiento y una mayor inflación”, declaró Mathias Cormann, secretario general de la OCDE.

Escenario desfavorable

Las previsiones recogidas en el informe provisional “Perspectivas económicas de la OCDE” se basan en la hipótesis técnica de que las perturbaciones en el mercado energético se moderarán con el tiempo, con una caída gradual de los precios del petróleo, el gas y los fertilizantes a partir de mediados del 2026.

La proyección para el 2026 no ha variado con respecto a la previsión de diciembre de la OCDE, pero los indicios preliminares desde entonces sugerían que el crecimiento del PIB mundial podría haberse revisado al alza en 0.3 puntos porcentuales en el 2026 si el conflicto no se hubiera intensificado –una revisión que ha quedado totalmente anulada por el impacto de los combates.

Dado el actual repunte de los precios de la energía, se prevé que la inflación del Grupo de los 20 (G20) sea 1.2 puntos porcentuales superior a lo esperado anteriormente en el 2026, situándose en 4.0%, antes de moderarse hasta 2.7% en el 2027.

En un escenario adverso en el que los precios de la energía alcancen picos más altos y se mantengan elevados durante más tiempo, el crecimiento mundial sería 0.5 puntos porcentuales inferior en el segundo año de la crisis y la inflación sería 0.9 puntos porcentuales superior, según la OCDE.