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Heineken Perú anuncia alianza con Arca Continental
La filial peruana de Heineken, empresa de cervezas de origen holandés, concretó un acuerdo de exclusividad con Arca Continental, la compañía distribuidora de marcas como Coca-Cola e Inca Kola.
La filial peruana de Heineken, empresa de cervezas de origen holandés, concretó un acuerdo de exclusividad con Arca Continental, la compañía distribuidora de marcas como Coca-Cola e Inca Kola.
Esta alianza permitirá que la holandesa llegue al canal tradicional off-trade en Lima, lo que engloba tiendas minoristas y así, llegar a tener presencia en 220,000 nuevos puntos de venta en el país.
El director general de Heineken Perú, Jonas Geeraerts indicó que esto le permitirá a la firma asegurar su crecimiento. En un comunicado señalaron que esto “reafirma que estamos en Perú para invertir y construir en el largo plazo”.
Oscar Gómez Escobar, director comercial y de mercadotecnia de Arca Continental, dijo que “esta alianza forma parte del enfoque de construir relaciones con socios estratégicos que generen sinergias con nuestro negocio y que nos permita seguir fortaleciendo nuestra atención a canales clave”.
La firma europea quiere conquistar el segmento premium con Heineken y Amstel, ampliar la distribución de Tres Cruces, diferenciar la ejecución en el punto de venta e impulsar el desarrollo del portafolio retornable. La productora de cervezas aumentó sus ingresos netos globales 1.6% en 2025 y el volumen de ventas creció 2.7 por ciento.