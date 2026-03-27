Colombia se retira de sistema de arbitraje inversor-Estado

El presidente Gustavo Petro comunicó la decisión de que Colombia se retirará del Sistema de Arbitraje Internacional de Inversión. Según el mandatario, esta determinación responde a que los tribunales privados suelen emitir fallos favorables a las empresas multinacionales en detrimento de los intereses estatales.

La medida se dio a conocer en el marco de la presentación de un informe sobre los cambios en el modelo económico del actual gobierno. La postura oficial coincide con una solicitud formal enviada por un grupo de 200 economistas y académicos internacionales, entre quienes se encuentran Joseph Stiglitz y Thomas Piketty.

En dicha misiva, los expertos sugirieron al Gobierno Nacional abandonar este régimen de justicia transnacional, el cual permite a los inversionistas extranjeros demandar a los Estados ante organismos externos en lugar de acudir a las cortes nacionales colombianas.

El jefe de Estado señaló que otras naciones han tomado decisiones similares para proteger su soberanía jurídica y económica. En su intervención, cuestionó la validez de dirimir disputas contractuales en centros de justicia ubicados en los países de origen de los contratistas.

Para el mandatario, la permanencia en este sistema ha respondido históricamente a una búsqueda de garantías para la inversión extranjera que no siempre beneficia al país.

Respecto al impacto financiero, el Gobierno estima que Colombia enfrenta actualmente un riesgo económico de $52 billones (14,000 millones de dólares) en litigios internacionales activos. El presidente advirtió que, en caso de que todos estos procesos resultaran desfavorables para la nación, el déficit primario del Estado podría duplicarse.

Por ello, calificó como urgente la revisión de las reglas de juego que rigen estos arbitrajes y la protección de los recursos públicos.

Como alternativa al modelo vigente, se plantea la necesidad de fortalecer los tribunales nacionales o establecer mecanismos multilaterales que ofrezcan mayores garantías de imparcialidad.

El mandatario también hizo un llamado a reformar sectores de la justicia local para asegurar que existan instancias confiables capaces de resolver conflictos contractuales entre el Estado y los inversionistas privados de manera técnica y equitativa.

Ante esta decisión, la presidenta de la Cámara Colombo Americana, AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, comentó “no me cuadra proponer la salida del arbitraje de inversión afirmando que “siempre ganan los privados. Los comunicados oficiales de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Andje, muestran que, en 12 decisiones arbitrales con resultado claro entre 2021 y 2024, Colombia ganó 10 y perdió dos", comentó.