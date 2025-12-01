LatamDigital Conecta: Tour México, el encuentro de Interlat que impulsa la transformación digital en Latinoamérica

El futuro digital de Latinoamérica se vivió en la más reciente edición de #LatamDigital Conecta: Tour México – Rumbo a los Premios 2026, un evento organizado por Interlat Digital que reunió a líderes, expertos y visionarios para compartir ideas que están transformando el ecosistema digital en la región. La jornada tuvo lugar en Porfirio’s Toreo, sede donde se desarrollaron conferencias, paneles y espacios de networking que dieron vida a esta importante experiencia. Entre los protagonistas del día destacó la participación de Grupo Anderson’s, el consorcio restaurantero número uno en México, reconocido por su innovación constante y por haber sido ganador de los Premios #LatamDigital durante cuatro años consecutivos (2022, 2023, 2024 y 2025).

Inspirar, conectar y transformar: el poder de las ideas

La jornada, que tuvo lugar en la Ciudad de México, inició con palabras de bienvenida por parte de Paula Andrea Arias, directora de Interlat, y Luis Carlos Chaquea, CEO de la compañía, quienes marcaron el tono de un encuentro orientado a la inspiración, la conexión y la transformación. La participación de México como País Invitado de Honor para los Premios Latam Digital 2026 by Interlat, anunciada por Estefanía Capdeville, subrayó la relevancia del talento mexicano en el panorama tecnológico regional.

Branded Content

Grupo Anderson’s: humanizando la innovación digital

Uno de los momentos más esperados fue el panel “El presente y futuro digital de Latinoamérica: innovación, ciudadanía y sostenibilidad en acción”, moderado por Alicia Ramos, Gerente de Diseño en Grupo Anderson’s, quien ha sido parte fundamental en la evolución creativa y digital de las marcas del grupo.

Junto a ella, Viktor Torres, Gerente de Plataformas y Pautas Digitales de Grupo Anderson’s, compartió la visión del consorcio sobre cómo la tecnología, combinada con una estrategia humana y cercana, puede fortalecer la experiencia de los usuarios y crear comunidades fieles en torno a cada marca. Con proyectos que abarcan Harry’s, Porfirio’s, Ilios, La Vicenta, Fred’s y BAK, el grupo continúa consolidando su liderazgo no solo en la industria gastronómica, sino también en el ámbito digital latinoamericano.

Voces que impulsan la transformación

El evento contó con ponencias inspiradoras, como la de Alejandro Marrón, de VML – The Cocktail, sobre la “Transformación Digital como un Sistema Vivo”, así como la participación de representantes de Grupo Xcaret, PASA by Holcim, SpicyMinds, Grupo IUSA, NKUBO, y la Comisión de Derechos Humanos de México, quienes compartieron sus experiencias sobre innovación y sostenibilidad en la era digital.

Además, se presentaron conferencias clave por parte de Evertec, Dapper y la Universidad Militar Nueva Granada de Colombia, y se anunció una alianza estratégica entre Interlat y Latinoamérica Business Center que llevará el talento digital latinoamericano a GITEX Global y Expand North Star en Dubái, abriendo nuevas puertas de colaboración internacional.

Branded Content

Rumbo a los Premios Latam Digital 2026 by Interlat

La participación de Grupo Anderson’s en este encuentro reafirma su compromiso con la evolución del entorno digital, la creatividad y la excelencia operativa. Con una visión centrada en las personas y una estrategia que combina innovación tecnológica y conexión emocional, el grupo se consolida como un referente que inspira a toda una generación de marcas a construir experiencias auténticas y sostenibles.

El #LatamDigital Conecta: Tour México by Interlat no solo fue una parada en el camino rumbo a los Premios Latam Digital 2026 by Interlat, sino una celebración de las ideas que transforman y conectan a toda una región.