Jetour podría aumentar precios por posible arancel

A siete meses de su lanzamiento como nueva empresa, Jetour Soueast anunció la cifra de sus ventas en México: 1,196 unidades y dio la bienvenida al mundo híbrido enchufable, para subirse al boom de crecimiento que ha cobrado este segmento entre el consumidor mexicano.

La automotriz china se encuentra a la expectativa de lo que pasará con la política de aranceles que impondrá México a países con quienes no tiene acuerdos comerciales, como lo es China, aunque ya estima que podría trasladar el incremento al consumidor entre 5 y 10% al precio final del vehículo, en el peor de los escenarios con el aumento del 50% arancelario, comentó Saúl Espinosa Aguilar, vicepresidente de Jetour Soueast.

Durante el evento de presentación de su modelo Jetour T1 i DM 2026, como parte de la consolidación de su oferta de vehículos PHEV desarrollados sobre la plataforma tecnológica i-DM (Intelligence Dual Mode), con una autonomía combinada de 1.300 kilómetros, el directivo de Jetour Soueast en México anticipó que el 2025 cerrarán con la venta de 3,500 unidades.

En entrevista, Espinosa Aguilar comentó que en diciembre, la marca volverá a reportar sus cifras de ventas de autos ante el Inegi, luego de haber presentado una reestructura como empresa para fortalecer su presencia en el país, con un nuevo socio, que en promedio vende 500 unidades por mes.

“Hemos tenido crecimiento mes a mes considerable y creemos que la tendencia se va a seguir dando hasta 2026, finales de 2026, probablemente que sea cuando tengamos ya al 100 % de distribuidores operando, dependiendo del escenario aranceles”, refirió.

Hasta noviembre del presente año, Jetour Soueast cuenta con 30 distribuidoras, y la marca especializada en vehículos urbanos y de aventura todoterreno avanza con “mesura” ante los cambios de políticas arancelarias que se presentan durante el año, lo que genera incertidumbre.

“Hay situaciones que están fuera de nuestro control, más que un tema comercial, sabemos que es un tema de transfondo político importante y que ha cambiado desde que se anunció la propuesta (arancelaria) formal y prácticamente cada mes es un escenario distinto. Lo que trabajamos es el peor de los escenarios, que se apruebe la propuesta”, afirmó.

De implementar los aranceles, Jetour podría enfrentar un impacto negativo de entre 10 y 15%, sobre el plan original que se tenía de 12,000 unidades. “Estamos viendo, a lo mejor, en el peor escenario, entre 8,000 y 10,000 unidades comercializando en 2026”, acotó Saúl Espinosa.