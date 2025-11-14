JAC presentó su pick up con sello “Hecho en México”

Guadalajara, Jal. JAC México presentó un nuevo producto al mercado mexicano, la pick up Frison T5 de cabina sencilla con el sello de “Hecho en México”, con la cual busca atacar el mercado de la camioneta más vendida en México de Nissan, la NP300, también conocida como “estaquitas”.

En el marco de la Expo Transporte 2025, organizada por la ANPACT, Isidoro Massri, director general de JAC México, precisó que la camioneta comenzó su ensamble en la planta de GIANT Motor en Hidalgo, donde se está preparado para fabricar la demanda que derive de los clientes.

JAC competirá con un precio inicial de 369,000 pesos para la pick up con chasis y con cabina 389,000 pesos, por lo cual se convierte en la más accesible del mercado mexicano.

“Hace dos años y medio desarrollamos este modelo (desde China y Japón), utilizamos la misma plataforma básica que tiene nuestra pick-up que más vendemos que es la T8 y se desarrolló tanto la cabina, la carga, la batea, el precio, la garantía, el motor, todo. Y esta es una camioneta que nos desbloquea un segmento importantísimo que hasta que no teníamos la camioneta correcta, no le íbamos a entrar”, comentó Isidoro Massri a El Economista.

La NP 300 es la camioneta más comercializada en México (con 45,398 unidades vendidas en lo que va del año).