JAC logra el ensamble de 100,000 vehículos eléctricos en México

A 8 años de operar, Giant Motors Latinoamérica (GML) que acopla vehículos de origen chino en México logró el ensamble de 100,000 unidades, bajo su marca JAC, en su planta de Ciudad Sahagún, Hidalgo, tras haber logrado una expansión que amplió su potencial de articulación.

El haber logrado 100,000 vehículos 100% eléctricos, a combustión e híbridos, representa un hito que refleja cómo la suma de inversiones, expansión de capacidades y confianza en México han dado como resultado un modelo único en la industria automotriz, dijo la automotriz.

Jac se dedica a la fabricación para el mercado interno, lo que le permite atender al consumidor mexicano con atención personaliada, expuso.

“La expansión de nuestra planta de ensamble en Ciudad Sahagún refuerza esa apuesta con más infraestructura, más tecnología y más oportunidades para nuestra gente, siempre con la mirada puesta en México”, destacó el Ceo y presidente del Consejo de Giant Motors Latinoamérica, Elías Massri.

GML cuenta con más de 18 años de presencia en el país, se ha consolidado como la única compañía en el mercado que ensambla vehículos de origen chino en el país, permitiendo su clasificación como “Hechos en México”.

“El ensamble de la unidad número 100,000 es el resultado de un trabajo constante y de una firme apuesta por México. Para Giant Motors Latinoamérica es motivo de orgullo contar con un modelo de negocio único, que combina inversión, empleo y talento local; la fórmula correcta que hoy nos consolida como un actor estratégico en la industria automotriz”, comentó Elías Massri.

Este modelo de negocio ha marcado una diferencia al integrar inversión, generación de empleos, desarrollo de proveeduría local y visión de largo plazo.

JAC afirmó que la planta de ensamble en Ciudad Sahagún se ha convertido en un motor de crecimiento para Hidalgo y la industria automotriz nacional. Actualmente, cuenta con 150,000 metros cuadrados de área total, de los cuales 15,000 están destinados exclusivamente al almacén de refacciones.

En junio de este año, GML anunció la ampliación de 33,000 metros cuadrados adicionales, que permitirá la creación de más de 1,000 nuevos empleos, sumándose a los 4,500 empleos indirectos ya generados.

Con ello, en 2025 la capacidad de ensamble de la planta se duplicó, alcanzando 8 líneas de producción con capacidad para ensamblar más de 60,000 vehículos al año, con un ritmo de un vehículo cada 4 minutos.

“Con este logro, la planta de Ciudad Sahagún reafirma su posición como referente industrial y como pieza clave en la estrategia de movilidad, consolidando el compromiso de GML con México y su papel en la transformación de la industria”, resaltó.